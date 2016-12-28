«أكثر من 50 ألف جزائري تم متابعتهم في قضايا إرهابية»





أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمجلس الأمة أن العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ أكثر من 54 ألف شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري. حيث تضمنت قاعدة المعطيات التي استحدثتها وزارة العدل 54754 متابعا في قضايا ترتبط بالإرهاب بما فيهم المستفيدين من مشروع المصالحة الوطنية منذ بداية الأزمة الأمنية.وكشف وزير العدل أنه يرجى تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين في قضايا إرهابية.وأضاف لوح الذي حضر جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة أنه لتزويد قاعدة المعطيات تم وضع تطبيق معلوماتي تحت إشراف النواب العامين لدى المجالس القضائية، في حين شدد وزير العدل على أن قاعدة المعطيات مركزية ومؤمنة وبالنسبة للإنذار عن الاختطاف و في إطار محاربة الظاهرة فقد تم استحداث نظام آلي يسمح بالإعلان عن إنذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام ويضم هذا النظام الآلي-حسب الوزير- قاعدة معطيات و تطبيقه في متناول وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل إليها والمتعلقة بالضحية و المعلن عن الحادث و مضمون الإعلان الذي يبث فيما بعد في مختلف وسائل الإعلام و التي تحول بصفة آنية إلى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل.

عادل أمين