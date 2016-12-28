«الأسنتيو» تدعو لتنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية





أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية «الأسنتيو» استعداده للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخه بالتنسيق مع نقابات التكتل النقابي كما أعلن عن بقاء دورته العادية مفتوحة تحسبا لأي مستجد أو طارئ وحمل المسؤولية لمن سماهم بالغيورين على مستقبل التعليم في الجزائر للصدع بالحق وتنوير الرأي العام ودعا منخرطي النقابة إلى التعبئة الشاملة من أجل حماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي وسجل المجلس الوطني وقوفه إلى جانب كل المبادرات الخيرة التي تصب في مصلحة استقرار الوطن وتكريس دولة القانون والحريات ويهيب بكل عمال القطاع إلى توحيد المواقف والجهود لافتكاك الحقوق المشروعة ودعا منخرطي النقابة إلى عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية نهاية النصف الثاني من شهر جانفي 2017 لمناقشة الوضع الحالي واقتراح الخطوات النقابية المناسبة. وعرجت النقابة في بيان لها تلقت «آخر ساعة» أمس الثلاثاء نسخة منه على العديد من القضايا أهمها تجديد النقابة تمسكها برفض مشروع قانون العمل الجديد الذي لم يطلع عليه الشركاء الاجتماعيين لحد الساعة رغم التسريبات الكثيرة حوله والتي تتجه في اتجاه كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الأطفال والتضييق على حق الإضراب كما جددت»الأسنتيو» مطلبه الداعي إلى تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق وبالخصوص مع اعتماد قانون المالية الجديد لسنة 2017 الذي افقد الزيادات الأخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك كما دعت إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية والتطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره أما بتعديل القوانين الأساسية أو بإصدار تعليمات وزارية مشتركة مستعجلة وضرورة إصدار القرار المعدل للقرار12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في أقرب وقت بما يكفل الشفافية والرقابة في التسيير المفقودة في التسيير الحالي حسب ذات البيان و نددت بالسياسة الأحادية المنتهجة من طرف الوزارة في تعاملها مع العديد من المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل التي أدت إلى إخلال سير الموسم الدراسي وأحداث فوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية من بين أسبابها القرارات الأخيرة المتخذة في تطبيق برنامج الجيل الثاني وتحديد رزنامة العطل وتواريخ امتحانات نهاية السنة الدراسية وتجميد إصلاح امتحان شهادة البكالوريا لهده السنة والغموض حول الملف المودع لدى مصالح رئاسة الحكومة .

عادل أمين