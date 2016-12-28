أسعار «الزطلة» تصل إلى أرقام خيالية





وحيد هاني

كثف الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة من عملياته في الحدود الغربية للبلاد وذلك من أجل الوقوف في وجه عمليات بارونات المخدرات، وهي العمليات التي مكنت من حجز كميات قياسية من الكيف المعالج، الأمر الذي أثر على أسعار «الزطلة» التي وصلت إلى أرقام قياسية.حيث قامت «آخر ساعة» بجولة في عدد من الأحياء الشعبية بمدينة عنابة ووقفت على النتائج الميدانية للعمليات التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية للتضييق على تجار المخدرات، فمن خلال التقاءنا بعدد من المدمنين على «الزطلة» أكدوا لنا بأنه أصبح من الصعب عليهم شراء كميات منها بغرض الاستهلاك وذلك لسببين رئيسيين، الأول هو نذرتها مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحوا يقومون برحلة بحث يومية من أجل شراء كمية منها، والأمر الثاني هو غلاء الثمن، حيث تقدر قيمة «العرف» من الكيف المعالج بـ 3200 دينار، أما من يريد شراء كمية تكفيه للف سيجارتين أو ثلاث فعليه أن يدفع 1200 دينار، وهي الأسعار التي لا يمكن لأغلب المستهلكين تأمينها، ما دفع البعض منهم للارتماء في أحضان الحبوب المهلوسة على أمل أن تنخفض الأسعار مستقبلا، حيث أكد لنا عدد من المدمنين والمروجين بأن هذه الأسعار قياسية ولم يسبق أن وصلت لها، كما أكدوا لنا أيضا أن هناك حيين تتوفر فيهما «الزطلة» حاليا، وهما واد الذهب «جبانة ليهود» والمدينة القديمة «بلاص دارم»، غير أن الوفرة الأكبر في هذه الأخيرة التي أصبحت محجا يوميا للعشرات من المدمنين الذين تكتظ بهم أزقة المدينة القديمة كل أمسية، بل إن الأمر وصل إلى حد استعمال «المعريفة» من أجل حجز كمية من «الزطلة» التي تسير أسعارها نحو الارتفاع أكثر.