محكمة عين فكرون تفتح أبوابها بعد ست سنوات من الغلق





أحمد زهار

باشر يوم أمس السلك الإداري والطاقم القضائي أعمالهم بمحكمة عين فكرون في أجواء ميزتها الفرحة في أوساط العمال واستحسان عبر عنه المتقاضين بعد معاناتهم مع التنقل اليومي إلى المحكمة التي كان مقرها بجناح داخل محكمة أم البواقي بسبب غلق مقر المحكمة الذي تعرض في سنة 2011 إلى أعمال تخريب وحرق على يد محتجين انتفضوا ذات يوم على غرار عديد الولايات والبلديات بفعل الزيادات التي مست المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بعد إقدامهم على تخريب عديد المرافق العمومية ومنها المحكمة التي أتلفت تجهيزاتها وتعرضت لأعمال سرقة ونهب مست أجهزة الإعلام الآلي وبعض المعدات لتقرر بعدها الجهات القضائية ضرورة غلق المقر إلى حين ترميمه الذي عرف تأخرا كبيرا مما زاد من معاناة المتقاضين والموظفين للتنقل إلى عاصمة الولاية يوميا في أجواء أقل ما يقال عنها تنعدم بها أبسط إمكانيات العمل بفعل ضيق المقر الذي هو عبارة عن فضاء تم تهيئته ليستقبل المتقاضيين وأمام إلحاح ومناشدة المجتمع المدني لعين فكرون الذين ناشدوا في عديد المرات السلطات الولائية والمركزية بضرورة وضع حد لهذا العذاب على حد قولهم أين استجابت لهم بعد إنهاء الترميمات وجلب التجهيزات وهي العملية التي كلفت خزينة الدولة أموالا باهضة تقرر فتح المقر في حلة جديدة على أمل أن يضع حدا لمعاناة مواطني البلدية المطلوب منهم الشروع في تحسيس المجتمع المدني بعدم تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية التي كانت نتيجتها تكبد خزينة الدولة مبالغ معتبرة من جهة ومعاناة المتقاضيين الذين دفعوا ثمن ذلك معاناة يومية.