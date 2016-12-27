توظيف أكثر من 3400 عامل بمصنع الحديد والصلب وطريق جنجن -العلمة





م. مسعود

تلقى والي جيجل تقارير جديدة حول سير عملية التشغيل بكل من مصنع بلارة للحديد والصلب وكذا مشروع الطريق السريع الذي سيربط ميناء جنجن بالطريق السيار شرق غرب ، وهما الملفان اللذان حظيا بحصة الأسد خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي بالولاية .وقد تم خلال هذا الاجتماع اطلاع الوالي على تقدم عملية استقطاب القوى العاملة بالمشروعين المذكورين ، حيث بلغ عدد ممن تم توظيفهم بهذين المشروعين حسب التقارير المقدمة للوالي نحو 3400 عامل في مختلف التخصصات من بينهم نحو 2400 عامل بمصنع بلارة للحديد والصلب الذي سيخل مرحلة الإنتاج الأولي في الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017 .وألح الوالي خلال ذات الاجتماع على ضرورة احترام المقاييس التي وضعتها السلطات فيما يتعلق باستقطاب القوى العاملة وضرورة المرور عبر الوكالة المحلية للتشغيل لتجنب أية تأويلات خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الحرة ببلارة قبل أيام من قبل عدد من البطالين الذين اشتكوا من عدم وضوح آليات التشغيل وذهاب بعضهم إلى حد الحديث عن جلب عمال من خارج الولاية وهو ما يتعارض مع تعليمة السلطات الولائية التي تتوقع خلق ما يقارب 20 ألف وظيفة بمختلف القطاعات الحيوية بالولاية وبالخصوص بمناطق النشاطات التي تم استحداثها بعدة بلديات من الولاية .