مكتتبو عدل 1 يستلمون سكناتهم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة





مازوز بوعيشة

سيستلم مكتتبو سكنات عدل 1 سكناتهم في الثلاثي الأول من سنة 2017 ،حسب ما أكده أمس وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ،الذي قال أن ملف عدل 1 سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 على أن يشرع في تسليم ما تبقى من السكنات لمكتتبي عدل 2. كشف وزير السكن والعمران والمدينة أن كل مكتتبي عدل 1 سيستملون سكناتهم كأقصى تقدير في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، ليطوى بذلك ملف عد 1 نهائيا ليشرع بعدها في توزيع سكنات عدل 2، وفي ذات الصدد قال الوزير أنه تم تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل 2وفي ولاية باتنة تم الانتهاء من برنامج عدل 2، مشيرا أنه تم طي ملف عدل «1» بشكل نهائي في بعض الولايات ، ويبقى أكبر انشغال بالنسبة لهذا الملف في العاصمة و وهران وقسنطينة بشكل أقل، من جهة أخرى أكد تبون أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الإسكان ، وبرنامج عدل مستمر بأمر من رئيس الجمهورية، وأنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل ، مبرزا في ذات السياق أن ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل «1» ، وكل ما تبقى من هذا العدد بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل 2، وتجدر الإشارة أن تبون قال أن وزارته تسعى إلى توزيع 8 آلاف سكن ترقوي إلى غاية فيفري 2017 ، للإشارة فإن مكتتبوا عدل 1 انتظروا سنوات طويلة للحصول على شققهم إلا أن عددا معتبرا منهم لم يستلموها إلى الآن بالرغم من توفر الشروط المطلوبة فيهم.