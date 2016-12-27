ميهوبي يتعهد بإرسال لجنة تقصّي إلى قاعة «القلاسيي»

دعا وزير الثقافة عزالدين ميهوبي من جيجل القائمين ومسؤولي البلديات إلى التنازل عن قاعات السينما ومنحها للوزارة الوصية من أجل تسييرها خدمة لقطاع الثقافة مؤكدا بأن الوزارة ماضية في تفعيل مشروع حماية المناطق الأثرية عبر التراب الوطني .وقال ميهوبي الذي كانت له عدة محطات بجيجل ومنها متحف كتامة وكذا مشروع المسرح الجهوي بمنطقة لعقابي الذي شارفت به الأشغال على النهاية بأن تفعيل دور السينما بالجزائر يمر حتما عبر تنازل البلديات عن تسيير هذه الفضاءات ومنحها للوزارة بغرض تأهيلها وإعطائها البعد والزخم الذي تستحقه وهنا عرّج ميهوبي على ملف قاعة السينما الوحيدة بعاصمة الولاية أو بالأحرى سينما « القلاسي» التي توجد في حالة كارثية والتي أغلقت أبوابها منذ سنوات طويلة متعهدا بإرسال لجنة تحقيق إلى هذه الأخيرة لتقصي الحقائق بخصوص وضعيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل ترميمها وإعادة فتحها أمام المولعين بالفن السابع .كما أكد ميهوبي في ذات الزيارة بأن مصالح الوزارة أحصت أزيد من ألف موقع أثري عبر التراب الوطني وأن هذه الأخيرة بصدد تبني خطة طريق لإعادة الاعتبار لهذه المواقع من خلال حمايتها ونقل محتوياتها إلى مختلف المتاحف لاسيما تلك التي توجد في مناطق خاصة أو معنية بمشاريع تنموية وذلك حتى لا تكون هذه الأخيرة عائقا في وجه المشاريع الأخرى ذات البعد الاجتماعي

م. مسعود