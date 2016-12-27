عمال الجزائر البيضاء يحتجون أمام مقر الولاية

نظم صبيحة أمس عمال الجزائر البيضاء ببلدية عنابة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية حيث نددوا بتماطل الجهات المعنية في منحهم أجورهم الشهرية لمدة 5 أشهر متتالية كما أنهم سئموا الوعود الكاذبة التي يمنحها لهم المسؤولون إذ أن كل مسؤول يرمي الكرة إلى مسؤول آخر هذا ما أثار غضب العمال الذين حرموا من رواتبهم الشهرية وجعلهم يلجؤون إلى الاحتجاج من خلال القيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بتسديد أجورهم الشهرية وعلى إثر ذلك فقد تم استقبال ممثلين عن العمال المحتجين من قبل رئيس الديوان بولاية عنابة و الاستماع لانشغالاتهم ووعدهم بتسوية الوضعية خلال الأيام القليلة القادمة ما اعتبره المحتجون بتعهدات كاذبة بحسب ما جاء على لسانه وخاصة أن هذه الأيام تزامنت مع إضراب عمال المالية والخزينة ولا يمكن تمرير الرواتب كما أشار المحتجون إلا أن هذا المشكل يعتبر مشكلا ولائيا نظرا لأن كل عمال الجزائر البيضاء ببلديات ولاية عنابة يعانون من تأخر الأجور لمدة 6 أشهر متتالية.

حورية فارح