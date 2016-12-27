إضراب عمال الرافعات وشل تام بميناء الحاويات

شلت أمس حركة نقل الحاويات على مستوى ميناء عنابة حيث أنه لا توجد حاويات خرجت أو دخلت الميناء بسبب إضراب العمال المكلفين والسائقين لنقل الحاويات من البواخر بالرافعات الخاصة بالحاويات على خلفية تعرض مسؤول سائقي الرافعات (ب.م) للاعتداء بالضرب رفقة مؤشر الميناء (ح.ع) من طرف الحاملة مما أنجر عنه كسور على مستوى اليد لدى الضحية الأول هذا ما أثار غضب العمال وجعلهم يلجؤون إلى الإضراب منددين بالظروف المهنية المزرية التي يعملون بها وخاصة تكرار مثل هذه الحوادث عدة مرات إلى جانب انعدام الأمن وهذا ما استدعى تدخل أعوان الأمن الذين تدخلوا وقاموا بتفريق الاحتجاج وإقناع العمال المحتجون بالعدول عن قرار الإضراب عن العمل والعودة إلى مناصب عملهم هذا وقد استأنفت الحركة على مستوى الميناء بعد ساعات من الإضراب.

حورية فارح