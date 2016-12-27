ميناء عنابة/ بسبب الاعتداء بالضرب على مسؤول السائقين وانعدام الأمن
إضراب عمال الرافعات وشل تام بميناء الحاويات
26.12.2016
شلت أمس حركة نقل الحاويات على مستوى ميناء عنابة حيث أنه لا توجد حاويات خرجت أو دخلت الميناء بسبب إضراب العمال المكلفين والسائقين لنقل الحاويات من البواخر بالرافعات الخاصة بالحاويات على خلفية تعرض مسؤول سائقي الرافعات (ب.م) للاعتداء بالضرب رفقة مؤشر الميناء (ح.ع) من طرف الحاملة مما أنجر عنه كسور على مستوى اليد لدى الضحية الأول هذا ما أثار غضب العمال وجعلهم يلجؤون إلى الإضراب منددين بالظروف المهنية المزرية التي يعملون بها وخاصة تكرار مثل هذه الحوادث عدة مرات إلى جانب انعدام الأمن وهذا ما استدعى تدخل أعوان الأمن الذين تدخلوا وقاموا بتفريق الاحتجاج وإقناع العمال المحتجون بالعدول عن قرار الإضراب عن العمل والعودة إلى مناصب عملهم هذا وقد استأنفت الحركة على مستوى الميناء بعد ساعات من الإضراب.
حورية فارح
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