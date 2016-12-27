إيداع رئيس مصلحة OPGI بالطارف الحبس الاحتياطي





علمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة أن هناك أوامر قضائية صدرت مؤخرا ضد رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف بإيداعه الحبس الاحتياطي في حين وضع موظفين آخرين تحت نظام المراقبة القضائية إلى حين محاكمتهم.أسفرت نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف خلال الأشهر القليلة الماضية بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية على خلفية تزوير سجلات التأهيل لدى بعض المقاولين للاستفادة من صفقات انجاز مشاريع كبيرة لهؤلاء مقابل رشوة للموظفين المتورطين في هذه القضية بالإضافة إلى تزوير هؤلاء لوثائق إدارية وهي التهم التي أثبتها تحقيق المصالح الأمنية المذكورة ضد رئيس مصلحة بالديوان إلى جانب معاونيه وهما موظفين رؤساء مكاتب بذات المصلحة، حيث تم إعداد ملفا قضائيا ضد هؤلاء تضمن جميع الإجراءات وحولوا لدى الجهات القضائية المختصة أين صدرت ضدهم أوامر قضائية بالإيداع رهن الحبس الاحتياطي لرئيس المصلحة في حين وضع الموظفين الآخرين تحت نظام المراقبة القضائية في انتظار محاكمتهم.

ن. معطى الله