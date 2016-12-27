حملة تنظيف واسعة لسوق بومزو بقسنطينة

شرع صبيحة أمس تجار سوق بومزو بوسط مدينة قسنطينة بالتنسيق مع بلدية قسنطينة و المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بالولاية لإعادة الاعتبار لهذا السوق و شن حملة تنظيف واسعة شملت جميع أنحاء السوق و هذا تحت شعار « لنحافظ على صحة المستهلك و نظافة السوق « وهي المبادرة التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين و التجار الذين شاركوا في العملية سعيا منها لإنجاح هذه العملية التضامنية التي دامت يوما كاملا .

ع.العبودي