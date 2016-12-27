فيما تم غلق السوق يوما كاملا

حملة تنظيف واسعة لسوق بومزو بقسنطينة

26.12.2016

 

شرع صبيحة أمس تجار سوق بومزو بوسط مدينة قسنطينة بالتنسيق مع بلدية قسنطينة و المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بالولاية لإعادة الاعتبار لهذا السوق و شن حملة تنظيف واسعة شملت جميع أنحاء السوق و هذا تحت شعار « لنحافظ على صحة المستهلك و نظافة السوق « وهي المبادرة التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين و التجار الذين شاركوا في العملية سعيا منها لإنجاح هذه العملية التضامنية التي دامت يوما كاملا .

 

ع.العبودي

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