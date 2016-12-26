12 سنة للمتهمين بالانخراط إلى صفوف « داعش»





أدانت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة 12 سجنا نافذا ضد المتهمين «ب.ب» و»م.ع» الذين تتراوح أعمارهم مابين 23 و33 سنة.

وليد سبتي

في حين أجلت محاكمة المتهم «م.ع.ن» ، وعقوبة 20 سنة للمتهم الرابع «م.ف» الذي يعد في حالة فرار إلى غاية الساعة ولم يتم القبض عليه بعد، وذلك لتورطهم في قضية انخراط في منظمة إرهابية تنشط بالخارج، إضافة إلى جناية الإشادة بأفعال إرهابية للمتهم «م.ف» مع جناية محاولة الانخراط في منظمة إرهابية تنشط بالخارج، وجناية الإشادة بأفعال إرهابية لكل من المتهم «م.ع.ن» و «ب.ب»، حيث تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014 عندما بلغت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني تفيد أن المتهم الرئيسي «م.ع.ن»، الذي تمت محاكمته وأجل النطق بالحكم للدورة المقبلة قد تلقى جواز سفر، وتأشيرة سفر كذلك، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة من أحد الأشخاص بغرض الذهاب إلى تركيا ومنها إلى سوريا للالتحاق بأخيه المتهم «م.ف» بسوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة باسم (داعش) ، ليتم بعدها توقيفه من طرف الضبطية القضائية ، أين عثر بمنزله على جواز السفر مع التأشيرة، ومبلغ مالي قدر بـ» 200 دولار «، و3 هواتف نقالة ، و5 شرائح له 3 حوامل مغناطيسية و وحدة مركزية لحاسوب مع طابعة ومخططات، ولقد عثرت مصالح الأمن كذلك عند تفتيشها لمنزل المتهم على مخططات منجزة باليد لصنع قنابل يدوية وعلى خرائط متعلقة بمدن وقرى سورية، وعند سماع المتهم سالف الذكر صرح أنه تحصل على التأشيرة من شخص بالجزائر العاصمة، أرسلها له في سيارة أجرة عبر الطريق الرابط بين العاصمة مع مبلغ مالي قدره» 500 دولار « ، وأن هذا الشخص تعرف عليه بواسطة أخيه المتهم «م.ف» المتواجد حاليا بسوريا في تنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام ، وأنه كان في اتصال دائم بالمتهم «م.ع.م» عبر موقع التواصل الاجتماعي « الفايس بوك «. ومن جهة ثانية فقد تلقى المتهم «ب.ب» هو الآخر مبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدر بـ «8 أو 9 ملايين سنتيم « مقابل الانضمام إلى تنظيم الدولة بسوريا ، وهو ما أنكره هذا الأخير الذي نفى التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أن نيته لم تكن في الانضمام إلى «داعش» بل أراد التحصل على المبلغ المالي لا أكثر نظرا لظروفه الصعبة حسب تصريحاته، وأضاف كذلك أنه يعرف المتهم «م.ف» المتواجد في سوريا حاليا الذي سبق لهذا الأخير أن اتصل به عبر «الفايس بوك» واقترح عليه الانضمام إلى «داعش» للقتال في سوريا ، كما أرسل له أيضا مبلغ» 450 دولار « و 10 أورو عن طريق أحد الأشخاص، إضافة إلى مبلغ «13000» دج في سيارة أجرة تابعة لولاية عنابة خلال عام 2014 ، في حين أنكر المتهم «م.ع.م» التهمة المنسوبة إليه كذلك واعترف بملكيته لحساب» الفايس بوك «، كاشفا بأن المتهم «م.ع.ن» هو من فتحه له للتواصل معه ، وعلم من ذلك أنه يستعد هذا الأخير للالتحاق بأخيه «م.ف» بتنظيم الدولة الإسلامية مع امرأة تونسية وأبناءها للذهاب إلى زوجها المنخرط في التنظيم، كما ذكر أنه كان يلتقي به أيضا في»البسباس» بولاية الطارف مع المتهم «ب.ب» ولم يتحدث معهما في رغبته في القتال بسوريا، وعند سؤاله عن الصور المسجلة في»الفايس بوك» المتعلقة بالعلم والأسلحة الخاصة بتلك المنظمة، فقد قال بأن ابن عمه «م.ع.ن» هو من أرسلها له للاطلاع عليها، ومن جهة أخرى فقد أكد المتهم «ب.ب» خلال جلسة المحاكمة أن هذا الأخير كان متحمسا لمغادرة الوطن ويردد أشعار خاصة بتنظيم داعش، لتؤكد في ذات السياق الشاهدة «م.ي» بأن أخاها المتهم «م.ف» اتجه إلى سوريا شهر جانفي عام 2014 ، ومنذ ذلك التاريخ لم تتصل به، وعند إيقاف أخيه «م.ع.ن» كان بصدد الذهاب هو الآخر لسوريا، وكانت تعلم أنه مسافر إلى تركيا ثم الهرب إلى النمسا لملاقاة صديقته ، صديق المتهم (م.ع.ن) صرح هو الآخر أن تصرفات هذا الأخير تغيرت منذ شهر رمضان الماضي ، وصار متدينا وناقم على النظام الجزائري بقوله دائما (هذه ليست دولة ) وأخبره برغبته في الهجرة إلى أوروبا لكنه تغير بعد أن تحدث مع أخيه المنخرط في تنظيم داعش منذ مدة ، كما كان يشاهد قريبه المتهم «م.ع.م» يجلس دائما معه ، وأنه لا يستطيع تأكيد رغبته في الانخراط في صفوف» داعش « أم لا، وعند الاستماع إلى أقوال المتهمين، سلطت النيابة العامة عقوبة 15 سنة في حقهم قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.