مختل عقليا يقتل شرطيا بآلة حادة أثناء أداء مهامه بولاية تمنراست





تعرض صباح أمس شرطي أثناء أداء مهامه بولاية تمنراست إلى اعتداء من طرف شخص مصاب بأمراض عقلية، أدى إلى فقدانه لحياته هذا و أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن شرطيا تابعا لمديرية أمن ولاية تمنراست تعرض صباح أمس إلى اعتداء بواسطة أداة حادة من طرف شخص مصاب بأمراض عقلية ما أدى إلى وفاته ،هذا وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي، بعد أن تم إيقاف المختل من طرف مصالح الشرطة القضائية بمكان الحادث.

مازوز.ب