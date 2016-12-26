حوامات الأمن العمومي وكاميرات المراقبة لضمان الأمن مع احتفالات نهاية السنة





دخلت المصالح الأمنية عبر كافة و مختلف ولايات الوطن في تجسيد المخطط الأمني الاحترازي الخاص باحتفالات نهاية السنة الميلادية التي تتزامن مع العطلة الشتوية. حيث تعرف اغلب مدن الوطن تكثيف الحركة الأمنية وعمليات المداهمة و المراقبة للسهر على امن و سلامة و سكينة المواطنين .حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا خاصا عبر كامل اختصاصها الإقليمي يشمل مختلف محطات النقل و المحاور الرئيسية و الثانوية بالإضافة لتكثيف التواجد الأمني على مستوى أماكن العبادة، المراكز التجارية، الفنادق، الساحات الرئيسية و أماكن التسلية، ومختلف محطات النقل العمومي (المطارات، والموانئ، محطات السكك الحديدية، الترامواي والميترو ..)، مع تعزيز نقاط المراقبة على مستوى حواجز الطرقات، باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة، ورادارات مراقبة السرعة وتكنولوجيات أخرى ذات الصلة. وذكر مدير إدارة الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني،أن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني يسهر شخصيا على تجسيد هذا المخطط الوطني الأمني، حيث أمر جميع التشكيلات الأمنية عبر التراب الوطني على تجسيد محاور التدابير الوقائية والاحترازية المقررة بالمناسبة، وهي ضرورية لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين.

القارو نجيب