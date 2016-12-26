عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 41,2 مليون نسمة بداية 2017





كشفت نائبة مدير السكان بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات سليمة بوخاري، أن عدد سكان الجزائر سيبلغ 41,2 مليون نسمة مع دخول سنة 2017 من خلال الإحصائيات التي قامت بها وزارتها ،الأمر الذي يتطلب من مختلف السلطات الوصية سياسات إستراتيجيات في مختلف المجالات لمواجهة الاحتياجات السكانية من صحة و تعليم و أضافت ذات المسؤولة أمس على هامش لقاء حول التنظيم الأسري بحضور جمعيات فاعلة في مجال حماية الأمومة، أن عدد سكان الجزائر يزيد بـ 2.15 بالمائة سنويا،أين سيبلغ 41.2 مليون نسمة مع دخول سنة 2017، موضحة أن هذا الارتفاع المسجل في النمو مرتبط أساسا بالارتفاع في حجم الولادات الحية، داعية في ذات السياق مختلف الجهات والسلطات المعنية إلى ضرورة إتباع إستراتيجية التحكم في النمو الديموغرافي وتوفير أحسن خدمة في مجال التنظيم العائلي، ناهيك عن وضع سياسات من شأنها أن توفر احتياجات السكان خاصة فيما يتعلق بالسكن، الصحة ، التعليم وغيرها من الضروريات التي يحتاج لها المواطن الجزائري.

مازوز.ب