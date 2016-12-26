«صالح صويلح» يرفض إضراب التجار

دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «صالح صويلح» أمس الأحد في اجتماع الأمناء الوطنيين و جميع المنسقين الولائيين لـ 48 ولاية إلى الاستنكار بشدة الإضرابات الأخيرة التي قام بها عدد من التجار ببعض الولايات . وحسب بيان الاتحاد على صفحة الفايسبوك لعدم الانصياع و الإنصات لمثل هاته التصرفات التي لا تمت بصلة لأعضاء الإتحاد وطلب منهم التحلي بروح المسؤولة و العمل بفتح باب الحوار مع التجار المنضوين تحت لواء الإتحاد و جميع التجار و الحرفيين و تجار الجملة كل على مستوى ولايته. كما طالبهم بالعمل لتسوية جميع المشاكل التي يعانى منها التجار أو لتوصيلها بالتقرب من الجهة المعنية لحلها.كما طلب منهم تكثيف نشاط الإتحاد على مستوى الولايات.كما تم التطرق في الاجتماع المذكور لأهم المشاكل التي يعاني منها مكاتب الإتحاد على مستوى الولايات .

عادل أمين