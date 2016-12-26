عمال و موظفي المصالح المالية يشنون إضرابا عن العمل بقالمة

ل.عزالدين

شن نهار أمس عمال و موظفي المصالح المالية لولاية قالمة إضرابا عن العمل , و حسب بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الذي تحصلنا على نسخة منه أن هذا الإضراب جاء على ضوء رفض الوزارة فتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال والذي تسعى من خلاله الاتحادية إلى تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية، على غرار مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة. و التوزيع العادل للمنح، كما طالبت الاتحادية باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات. مع منح صفة «الضبطية القضائية» لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين و حسب ممثلين الاتحادية على مستوى الولاية فإنهم لجأوا إلى الإضراب و الذي يعتبر إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من نهار أمس و إلى غاية يوم الخميس المقبل ،من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى الوصاية، والتي وصفوها بـالشرعية مضيفا أنه في هذا الظرف الذي يتسم بغليان الجبهة الاجتماعية من خلال ما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات عمالية في جميع أنحاء الوطن من طرف النقابات المستقلة، وتفاديا للانسداد، نطالب وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بفتح قنوات الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وكذا التكفل بمطالبنا لاسيما المهنية منها والاجتماعية.