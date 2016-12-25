الوالي يصدر قرار هدم البنايات المشيدة بدون رخصة





أكد والي قسنطينة السيد كمال عباس بأن البنايات المشيدة بدون رخصة سيتم هدمها في أقرب وقت ممكن حيث أردف المسؤول الأول عن قسنطينة قائلا بأنه يجب تطبيق القانون بحذافيره وانتقد بشدة المجالس الشعبية البلدية على صمتها بخصوص التجاوزات التي حدثت حيث ألقى اللوم على الأميار و قال إنه من المفترض أن تقوم مصالح البلدية بهدم البناءات المنجزة بدون رخصة عند بداية ظهورها. وفي نفس السياق أكد عباس إنه لا يمكن تبرير تصرف غير قانوني و أكد بأن التعليمة الأخيرة التي أصدرها تقتضي أن تمر جميع طلبات الحصول على رخص البناء عبر الشباك الموحد للولاية، مشيرا إلى أنه سيراسل وزير السكن للحصول على رأيه في القضية، قبل اتخاذ أي إجراءات من أجل حل المشكلة، للتذكير فقد أنجز مستثمرون خواص على مستوى منطقتي النشاطات بدائرة ابن زياد، بنايات ضخمة فوق عقارات صناعية استفادوا منها دون الحصول على رخصة البناء، شأنها شأن الكثير من البنايات التي شيدت بطرق ملتوية وبدون رخص للبناء وهو ما جعل السلطات المحلية تفكر في استرجاع أراضي الدولة التي تستغل بشكل غير قانوني، وعلى صعيد آخر صرح السيد كمال عباس والي الولاية في اللقاء مع المواطنين، إن مصالحه ستقوم بعملية تطهير للعقار الصناعي بالولاية و ستنزع الأراضي غير المستغلة من طرف المستثمرين المستفيدين منها، لتُمنح للمستثمرين الحقيقيين، في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، حيث لا يجب أن تُمنح هذه القطع لمن يرغبون في إعادة بيعها.

جمال بوعكاز