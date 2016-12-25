الفلاحون يستبشرون خيرا بتساقط الأمطار بالولايات الشرقية





استبشر الفلاحون خيرا بعد سقوط الأمطار الأخيرة على الولايات الشرقية والمتزامنة مع موسم الحرث والبذر آملين أن يتواصل هطولها لإنقاذ الموسم الفلاحي بعد أن ظهرت بوادر سنة جافة.تنفس فلاحو الولايات الشرقية الصعداء بعد سقوط الأمطار الأخيرة خلال الأيام الماضية بعد شح السماء طوال الشهرين الماضين ما أظهر بوادر موسم فلاحي جاف خاصة وأن هذه الأيام يقوم الآلاف من الفلاحين بالولايات الشرقية على غرار الطارف عنابة قالمة سكيكدة وسوق أهراس بعملية الحرث والبذر للحبوب كالقمح والشعير حيث تساعدهم الأمطار المتساقطة على نمو محاصيلهم المزروعة لاسيما وأن الأراضي الفلاحية في هذه الفترة بحاجة كبيرة للمياه بسبب تأخر نزول الغيث هذه السنة من جهة أخرى قال عدد من الفلاحين ممن اتصلت بهم آخر ساعة أن تساقط الأمطار الأخيرة حفزهم على حرث وغرس أراضيهم خاصة أن هناك بعض الفلاحين تأخروا هذا الموسم في زرع أراضيهم بسبب خوفهم مما اضطر فلاحون آخرون إلى اللجوء لوسائل الري الحديثة لسقي محاصيلهم الزراعية وهو ما يكلفهم أعباء كانوا في غنى عنها هذا وقال محدثونا أنهم يأملون في تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة لإنقاذ الموسم الفلاحي من الجفاف مضيفين في ذات السياق تحتاج هي الأخرى لكميات معتبرة من المياه لإنتاجها ونموها وهو ما جعلهم يستخدمون في الشهرين الماضيين آلات الضخ وأدوات الري لسقي خضرواتهم على غرار محاصيل البسباس البزلاء البصل والفاصوليا بأنواعها من جهة أخرى كشفت مصادر آخر ساعة أن مستوى منسوب المياه بسدي ماكسة والشافية قد تنخفض بنسبة كبيرة وهو ما قد يحدث في الأشهر المقبلة نقص في توزيع المياه لكن بسقوط الأمطار ارتفع منسوب المياه بالسدين بنسبة قليلة وتبقى فرضية وقوع نقص في توزيع المياه متواصلة في حالة تواصل هطول الأمطار التي تساهم في امتلاء السدين.

مازوز بوعيشة