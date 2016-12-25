شباب يقتحمون مركز المسابقة بالجامعة و يطالبون بالعدالة





لم يتم الإعلان عن المسابقة من خلال وكالة التشغيل

استدعاء بعض الأسماء من معارف المسؤولين بالمنطقة الصناعية

مئات الشباب من الجنسين يقتحمون جامعة 20 أوت

حياة بودينار

اقتحم صبيحة أمس المئات من شباب ولاية سكيكدة من الجنسين جامعة 20 أوت بالحدائق التي احتضنت مركز إجراء مسابقة من أجل التوظيف بشركة سوناطراك بالمنطقة الصناعية الكبرى، وجاءت انتفاضة الشباب عقب علمهم بتاريخ إجراء المسابقة و الشروط و المكان لكنهم لم يسمعوا بإعلان سوناطراك عن إجراء مسابقة لتوظيف خريجي المعاهد و الجامعات لعدم اعتماد الجهة المسؤولة عن إجراء المسابقة القنوات الرسمية كنشر الإعلان بمكاتب التشغيل و في الجرائد الوطنية ، ما جعلهم يتأكدون أن « إن و أخواتها» بالموضوع ، ليتم الاتفاق على اقتحام مراكز الإجراء بالجامعة من أجل المشاركة ووضع مسؤولي سوناطراك أمام أمر الواقع ، و استغل الشباب مواقع التواصل الاجتماعي لشد الرأي العام أين طلبوا من كل الشباب الحضور إلى الجامعة مرفقين بملف كامل من أجل المشاركة، وهو ما حدث أين تفاجأ المسؤولون بالكم الهائل من الشباب الأمر الذي دفعهم لإلغاء المسابقة. وذكرت مصادر « لآخر ساعة» أن المسابقة الموجهة لخريجي المعاهد و الجامعات لم يتم الإعلان عنها بسكيكدة ،بل تم إعلان أطراف معينة من أحباب و أصحاب المسؤولين و تم منح أسمائهم للإدارة العامة بالعاصمة التي وجهت لهم الاستدعاءات من أجل المشاركة صبيحة السبت بجامعة 20 أوت، ما أثار غضب الشباب بسكيكدة الذين ثاروا ضد الوضع رافعين شعار « نشاركوا كامل أو لا أحد» مؤكدين أنه من حق كل الشباب المشاركة و المنصب يكون للمتفوقين دون محسوبية أو احتيال. وأكدت مصادر عن إلغاء المسابقة بعدما كادت تتحول لفوضى وتتسبب في انزلاق الأوضاع لاسيما أن الرأي العام أيد موقف الشباب الرافض للمهزلة و المؤامرة التي حيكت ضد مئات الخريجين الذين يعانون البطالة لسنوات.وكما صرحوا فإنهم محسدوين لامتلاكهم المنطقة الصناعية التي لم يستفيدوا منها شيئا بعدما أضحى التوظيف يتم بطريقة سرية ومن خلال « المعريفة» و المحسوبية. وطالب شباب سكيكدة والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق لسوناطراك من أجل معاقبة الجهة التي عمدت لاستغفال المواطنين بإجراء مسابقة سرية، دون إعلام الجهات المعنية بملف التشغيل بالولاية.