تجار أحياء طريق الولاية يحتجون ويناشدون تدخل الوالي

في عريضة وجهوها إلى السيد والي ولاية أم البواقي يناشد من خلالها أصحاب المحلات التجارية بطريق الولاية على مستوى أحياء (الحرية و الأفاق و المستقبل ) بلدية أم البواقي ضرورة التدخل العاجل ووقف القرارات التي تلقوها من طرف مصالح الأمن والقاضية بغلق محلاتهم التجارية دون سابق إشعار متسائلين عن الأسباب التي تبقى مجهولة في ظل غياب باب الحوار رغم اتصالاتهم بمصالح مديرية التجارة مبدين تذمرا واستنكارا شديدين لهذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية في حقهم والتي ستضر كثيرا بظروفهم الاجتماعية والعائلية لكون هذه المحلات هي المصدر الوحيد لرزقهم مؤكدين بحسب العريضة التي تحصلت الجريدة على نسخة منها أنهم يحوزون على كل الوثائق القانونية وملتزمين بقواعد ممارسة التجارة إلا أنهم تفاجؤوا بقرارات مصالح الأمن التي تطلب منهم غلق محلاتهم قبل تشميعها .مناشدين الرجل الأول بالولاية ممارسة صلاحياته القانونية والأمر بتوقيف هذه القرارات التي يرون بأنها تعسفية وغير قانونية .من جهتها آخر ساعة ورغم محاولاتها معرفة الأسباب إلا أنه تعذر عليها ذلك . لتبقى الأجواء في أوساط التجار مشحونة ومرشحة لتصعيد الاحتجاج السلمي في حالة عدم تدارك الوضع في أقرب وقت من قبل السلطات العمومية .

أحمد زهار