“تأمين الطرقات بالمروحيات خلال العطلة الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية”

عادل أمين

أعلن رئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد صداقي عن التدابير الوقائية والتحسيسية المتخذة خلال العطلة الشتوية واحتفالات السنة الميلادية الجديدة.وشدد “صداقي “ في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء بخصوص تامين الطرقات على وجود مراقبة لتسيير حركة المرور إذ تتم عن طريق الجو وعن طريق الكاميرات الموزعة عبر كل النقاط والمحاور مع التواجد الميداني لأعوان الأمن على مستوى كل الأماكن لضمان أمن وسلامة المواطنين. وقال الملازم الأول محمد صداقي إنه فيما يخص الحملات التوعوية التحسيسية التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني، قد ظهرت نتائجها طيلة هذه السنة 2016 مقارنة بالسنة الماضية، إذ أنه خلال 11 شهرا الماضية قد بلغ العدد 645 وفاة و عرف انخفاضا من شهر إلى آخر، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 16 بالمائة بالنسبة لعدد الضحايا.مؤكدا إنه خلال 11 شهرا فإن فرق وحدات الأمن الوطني قامت بـ 80 ألف تدخل ما سمح بتوقيف مجموعة من الأشخاص، منهم حاملين لأشياء محظورة ومبحوث عنهم.