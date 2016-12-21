توقيف مشتبه فيه له علاقة بـ “الإرهابي” المبحوث عنه في عنابة





قامت فرقة التدخل والاحتياط للدرك الوطني الحجار بتوقيف مشتبه فيه في حي 5 جويلية كشفت التحقيقات أنه لديه علاقة بـ “الإرهابي” الجارية الأبحاث عنه في جبال سيدي عاشور وبوقنطاس في 48 ساعة الأخيرة على خلفية الحادثة التي وقعت بداية هذا الأسبوع والتي خلقت حالة طوارئ في عنابة، وحسب ما كشفته مصادر “آخر ساعة” فإنه تم توقيف شخص بعد تلقي المصالح الأمنية معلومات مفادها أن الإرهابي المبحوث عنه كان كثير التردد عليه، وستعمل المصالح الأمنية على فك خيوط هذه القضية حيث مازالت المنطقة تعرف تعزيزات أمنية مشددة.

مايا. س