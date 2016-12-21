تستمر إلى منتصف نهار اليوم

أمطار غزيرة ورياح قوية بشرق البلاد

20.12.2016

 


 حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية  من هبوب رياح قوية قد تبلغ شدتها 80 كلم في الساعة ستميز العديد من الولايات الساحلية والقريبة من السواحل الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وأضافت النشرية أن مدة صلاحيتها تمتد من يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار من نهار اليوم الأربعاء. أما بخصوص الولايات المعنية أضافت النشرية أن الأمر يتعلق بتيبازة والجزائر والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسيكيدة.  

عادل أمين

 

 

 

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