أمطار غزيرة ورياح قوية بشرق البلاد





حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية قد تبلغ شدتها 80 كلم في الساعة ستميز العديد من الولايات الساحلية والقريبة من السواحل الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وأضافت النشرية أن مدة صلاحيتها تمتد من يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار من نهار اليوم الأربعاء. أما بخصوص الولايات المعنية أضافت النشرية أن الأمر يتعلق بتيبازة والجزائر والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسيكيدة.

عادل أمين