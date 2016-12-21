حسب وزارة الشؤون الخارجية

لا وجود لأي ضحية جزائرية في اعتداء برلين

20.12.2016

 


أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الاعتداء الذي استهدف ليلة أول أمس الاثنين سوقا خاصا باحتفالات نهاية السنة ببرلين لم يسفر عنه أية “ضحية جزائرية”، وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية انه “حسب المعلومات الأولية المستقاة من سفارتنا في برلين فإنه لم تسجل أية ضحية جزائرية لحد الآن في اعتداء برلين الذي استهدف سوقا لاحتفالات نهاية السنة “، وأضاف عبد العزيز بن علي شريف أن سفارة الجزائر ببرلين “في اتصال دائم مع السلطات الألمانية لمتابعة تطور الوضع على اثر هذا الاعتداء”.

وحيد هاني

 

 

 

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