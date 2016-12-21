عجز يفوق 17 مليار دولار في الميزان التجاري

بلغ العجز التجاري للجزائر بـ 17,2 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى لعام 2016 مقابل 15,39 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2015 أي بارتفاع ب 11,76 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية، وتراجعت فاتورة الصادرات إلى 25,58 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى لـ 2016 مقابل 32,06 مليار دولار من نفس الفترة للسنة الماضية أي انخفاض بـ 6,48 مليار دولار (-20,22 بالمائة) حسب معطيات الديوان الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك الجزائرية، كما انخفضت أيضا فاتورة الواردات لكن بوتيرة اقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 42,78 مليار دولار مقابل 47,45 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة ل 2015 أي انخفاض بـ 4,67 مليار دولار(- 9,85 بالمائة)، وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 60 بالمائة خلال الـ 11 أشهر الأولى ل 2016 مقابل 68 بالمائة لنفس فترة المقارنة من السنة الماضية.

وحيد هاني