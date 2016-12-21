بن غبريط ترضخ لضغوطات التلاميذ و تمدد العطلة





قامت وزارة التربية الوطنية و التعليم صبيحة الأمس بإصدار قرارها المتمثل في تمديد العطلة المدرسية إلى غاية يوم 8 جانفي المقبل و ذلك انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء 20 ديسمبر

القارو نجيب

ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية بعد خروج الآلاف من التلاميذ إلى الشارع تنديدا بالقرار الانفرادي الذي حسبهم قام بتقليص العطلة المدرسية إلى 10 أيام فقط، حيث عرفت أغلب المدن والولايات الجزائرية مسيرات عارمة لتلاميذ المؤسسات التربوية الذين تنقلوا صوب مقرات الولاية ومديريات التربية لنقل انشغالاتهم وإبداء غضبهم من هذا القرار، وهو ما تعاملت معه مديريات التربية عبر فتح أبواب الحوار معهم عن طريق فتح المجال أمام أفواج من ممثلي التلاميذ لشرح أسباب هذا القرار الوزاري ونقل انشغالاتهم التي طمأنهم مديرو التربية بنقلها للوصاية، قبل أن يثمر الأمر في نهاية عن اتخاذ وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط لقرار تمديد العطلة المدرسية وهو ما أثلج صدور التلاميذ الذين أنهوا احتجاجاتهم بعد إعلامهم من قبل مديريات التربية بأن الأمر تم حله و العطلة المدرسية تم تمديدها بشكل رسمي إلى غاية 8 جانفي القادم، وجدير بالذكر أن قرار وزارة التربية والتعليم بتقليص العطلة الذي اتخذ منذ مدة ليست بقصيرة عرف اعتراضا من قبل جمعيات أولياء التلاميذ و نقابات التربية الوطنية التي اعتبرت أن تقليص مدة العطلة المدرسية غير مقبول وسيتسبب في موجات سخط من التلاميذ وهو ما تحقق فعليا بعد استعمال التلاميذ لصفحات الفايسبوك للاتفاق على الاحتجاج و تنظيم مسيرات تنديدا بهذا القرار، و هو ما أتى بثماره في النهاية بعد استماع وزارة التربية لتوصيات مديريات التربية الوطنية التي عملت على أخذ أراء الشركاء الاجتماعيين و مفتشي التربية و ممثلي التلاميذ في صياغة حلول عاجلة للأوضاع قبل تفاقمها أكثر.

بعد سماعهم بالخبر من مديريات التربية

التلاميذ ينهون احتجاجاتهم و يجوبون الشوارع فرحا بالقرار

القارو نجيب

عرفت شوارع مدينة عنابة صبيحة الأمس مسيرات للتلاميذ الذين تنقلوا بإعداد غفيرة رغم الأمطار إلى مقر مديرية التربية وأمام مقر ولاية عنابة قادمين من ثانويات وإكماليات مدينة عنابة حيث وبعد تجمعهم بالمئات جاءهم خبر تمديد العطلة المدرسية و الذي تم إعلامهم به من قبل مديرية التربية لعنابة، كالخبر السعيد للتلاميذ الذين احتفلوا بهذا الخبر وفضوا احتجاجاتهم أين تفرقوا عائدين إلى مقرات مؤسساتهم ثم التفرق عائدين لبيوتهم أين استخدموا الألعاب النارية للاحتفال بالخبر كما تغنوا كثيرا سعيدين بهذا القرار الذي سيستفيدون بموجبه من عطلة مدرسية من يوم 20 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي المقبل وهو ما يفوق الـ 15 يوما سيستفيدون خلالها من الراحة بعد فصل هو الأطول خلال السنة الدراسية.