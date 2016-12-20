بن غبريط تتراجع عن قرار تقليص الشتوية و ترضخ لضغوط التلاميذ

20.12.2016

 


 أعلنت وزيرة التربية الوطنية  نورية بن غبريط  في بيان نشرته  في صفحتها الرسمية على  الفايسبوك عن تعديل في رزنامة العطلة الشتوية  ابتدءا من أمس الثلاثاء20 ديسمبر  الى 8 جانفي القادم و تراجعت عن قرار تقليص العطلة الشتوية و الذي تسبب في موجة غضب و احتجاجات من طرف التلاميذ  الدين خرجوا في مسيرات عبر بعض ولايات الوطن 

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