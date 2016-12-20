بن غبريط تتراجع عن قرار تقليص الشتوية و ترضخ لضغوط التلاميذ





أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن تعديل في رزنامة العطلة الشتوية ابتدءا من أمس الثلاثاء20 ديسمبر الى 8 جانفي القادم و تراجعت عن قرار تقليص العطلة الشتوية و الذي تسبب في موجة غضب و احتجاجات من طرف التلاميذ الدين خرجوا في مسيرات عبر بعض ولايات الوطن