- البث سيكون على القناة الأرضية فقط : التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث «كان 2017» مقابل 130 مليار
- اختفت عن الأنظار منذ يوم الجمعة : القاتل الصامت يبيد عائلة من 6 أفراد بقالمة
- بن غبريط تتراجع عن قرار تقليص الشتوية و ترضخ لضغوط التلاميذ
- مقتل سفير روسيا بتركيا بعد تعرضه لإطلاق النار
- 3 سنوات لشخص قام باستدراج فتاتين قاصرتين لم تتجاوزا “10 سنوات” : لعب معهم “الغمّيضة” قبل أن يعتدي عليهما جنسيا
-
خلال 10 أشهر الأولى من 2016 : فاتورة استيراد الحليب تنخفض بنسبة أكثر من 25 بالمئة
-
تجمهروا قبالة مقر مديرية التربية تنديدا بالقرار : تقليص العطلة الشتوية يخرج التلاميذ في مسيرات بشوارع عنابة
-
تغييرات وزارة التربية لن تكون جوهرية ولن تمس طبيعة الأسئلة : ”تقليص عدد الأسئلة لمادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا”
- تلاميذ الطورين الثانوي و المتوسط يقاطعون الدراسة ويحتجون بقسنطينة
- سطيف / احتجاجا على رزنامة العطلة السنوية : تلاميذ المتوسط والثانوي يخرجون إلى الشارع
-
بغرض تعرف المؤمن عليهم اجتماعيا على حقوقهم على مستوى الصندوق : ”الكناس” تطلق فضاء الهناء الإلكتروني
-
اختفت عن الأنظار منذ يوم الجمعة : القاتل الصامت يبيد عائلة من 6 أفراد بقالمة
-
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس تكشف: : ”تسعة آلاف نازح نيجيري مستغلون من طرف شبكات تسول ودعارة”
- فيما ترفض الإصلاح الالتحاق المبادرة : جبهة العدالة والنهضة توقعان اليوم على وثيقة التحالف الاندماجي رسميا
- جيجل /بعدما حرموا من استغلالها لمدة فاقت العشرين سنة : المستفيدون من القطع الأرضية بتجزئة الحدادة يعتصمون
- قسنطينة /بينما تم هدم 12 مسكنا قصديريا بأولاد رحمون : إزالة محلات باردو بوسط المدينة من أجل إعادة التهيئة
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك