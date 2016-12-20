فاتورة استيراد الحليب تنخفض بنسبة أكثر من 25 بالمئة





تعرف فاتورة استيراد الحليب تراجع خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 25.45 بالمئة، حيث انخفضت إلى 798,6 مليون دولار مقابل 1,07 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 حيث انخفضت الكميات المستوردة من مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب خلال 10 أشهر الأولى من 2016لتصل إلى 324.206 طن مقابل 364.531 طن بنسبة انخفاض 11,06 بالمئة ، حسب ما تؤكده أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، ويرجع ذلك خصوصا إلى هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية، أين بلغ معدل سعر مسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر خلال ذات الفترة من السنة الجارية 2.302 دولار للطن مقابل 2.921 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 مسجلة انخفاضا 21 بالمائة.هذا وقد سجلت المواد الدسمة للحليب انخفاضا هي الأخرى ، حيث بلغ تراجع متوسط سعرها عند الاستيراد إلى 3.786 دولار للطن مقابل 4.011 دولار للطن ، وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة الى 1.04مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 ،ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في أفق 2019 ، اين قررت الحكومة في هذا الشأن تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينار من قبل) منها 36 دينار تمثل سعر بيع.

مازوز.ب