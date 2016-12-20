تقليص العطلة الشتوية يخرج التلاميذ في مسيرات بشوارع عنابة





شهدت أغلب الثانويات والمتوسطات بالعديد من بلديات ولاية عنابة أمس الاثنين خروجا جماعيا للتلاميذ أين عرفت الساحة المقابلة لمقر مديرية التربية والشوارع المحيطة بها تجمهر المئات منهم تنديدا بتقليص فترة العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام .

عادل أمين





وقد خرج التلاميذ في مسيرات مفاجئة جابت العديد من الشوارع الرئيسية سرعان ما تم التحكم فيها من قبل مصالح الأمن إلا أن هذه المسيرات تسببت في تعطل حركة السير ببعض الطرقات وخاصة بالمدخل الشرقي للمدينة لبعض الوقت بسبب سير التلاميذ في وسط الطريق المخصص للمركبات بعدما ضربوا موعدا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لتنظيم اعتصام أمام مقر مديرية التربية على غرار ما عرفته العديد من الولايات الأخرى كبجاية وسطيف ووهران للضغط على وزارة التربية الوطنية ومطالبة الوزيرة “نورية بن غبريت “ بالتراجع عن قرار تقليص فترة العطلة الشتوية رافعين شعارات ومرددين عبارات تندد بهذا القرار أما عن التلاميذ المحتجين الدين يدرسون في الأقسام النهائية وفي تصريح لـ “ آخر ساعة” فقد طالبوا الوزارة بالعودة للعمل بالنظام القديم لأجل استغلال العطلة في مراجعة الدروس وأخذ قسط كاف من الراحة. وكان التلاميذ الغاضبون قد نظموا في العديد من البلديات على غرار عنابة والبوني مند الصباح مسيرات خرج فيها مئات التلاميذ نحو مديرية التربية تنديدا بتقليص العطلة الشتوية وسط تعزيزات أمنية مشددة خوفا من حدوث إنزلاقات أخرى .من جهتهم رفض بعض ممثلي نقابات التربية قرار الوزارة بتقليص فترة العطلة الشتوية إلى أسبوع حيث أكدوا أنها لم تستشر أطراف الوصاية قبل اتخاذ هذا القرار الذي اعتبروه بالمجحف خاصة في حق التلاميذ المتمدرسين خاصة الأقسام النهائية بحكم أنهم كانوا يستفيدون من دروس الدعم خلال الأسبوع الأول من العطلة.





في غياب دور جمعيات الأولياء و ركوب النقابات الموجة

أطراف خارجية تستغل احتجاج التلاميذ لزرع الفوضى





ن.ا

دخل احتجاج تلاميذ المؤسسات التربوية في مختلف الاطوار يومه الثاني حيث خرج يوم أمس مئات التلاميذ من المتوسطات و الثانويات صوب مديريات التربية و مقرات الولاية لمختلف الولايات ، ويأتي ذلك عقب تقليص وزارة التربية والتعليم لحجم العطلة الشتوية وخصم أسبوع منها ما أثار استياء الأساتذة و التلاميذ على حد سواء و هو ما عبرت نقابات قطاع التربية في العديد من المرات عن رفضها له خصوصا و أن القرار فردي ولم يتم إشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذه باعتباره يمس مردود الأستاذ و التلميذ على حد سواء ،بينما اعتبر أولياء التلاميذ أن هذا القرار يؤثر بشكل سلبي على استرجاع أبنائهم لأنفاسهم بعد فصل دراسي شاق ، وأمام هذا الوضع و الصمت الذي شاب اتخاذ القرار من البداية استغلت أطراف أخرى شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها صفحات الفايسبوك للمطالبة باحتجاج موحد لكل التلاميذ الجزائريين ابتداء من يوم أول أمس الأحد على أن يتمثلوا للوقوف أمام المؤسسات التربوية بطريقة حضارية أو دخول المؤسسات و رفض دخول مقاعد الدراسة بالأقسام . إلا أن أطرافا أخرى خارجة عن القطاع ساهمت بشكل كبير في تحوير احتجاج التلاميذ ليأخذ منحا آخر عبر التوجه سيرا على الإقدام لمديريات التربية و مقرات الولاية عبر كامل الولايات حيث تسبب الأمر في انسداد مروري عبر كثير من المدن بالإضافة لاستغلال أشخاص غرباء للأمر. من خلال الاندساس بين التلاميذ و المطالبة بالفوضى عبر إشعال العجلات و النيران و غلق الطرقات و حتى سرقات و اعتداءات بالجملة خارجة بصفة كلية عن مطالب التلاميذ و تهدف لزرع احتقان بين المحتجين و الجهات الأمنية وزرع فوضى في الشارع عبر استغلال المراهقين للتحول من مطالب تلاميذ بإعادة العطلة الشتوية لما كانت عليه و زرع مطالب أخرى عبر مندسين من حركات لا علاقة لها بالقطاع تبحث عن أي مظاهر لقمع أية حركة احتجاجية لتطويرها عبر شبكات الفايسبوك. و حسب ما كشفه الكثيرون فقد لعب بعض الخارجين عن القطاع و المتاجرين بالدروس الخصوصية دورا في الأمر حيث عمد الكثيرون إلى مطالبة التلاميذ بترك مقاعد الدراسة والاتجاه صوب الأقسام الموازية ،هذا و عرفت اغلب المدن الجزائرية تعزيزا أمنيا مكثفا بالشوارع لضمان سلامة التلاميذ و حفظ الأمن خوفا من أي تطور مخالف لما يطلبه التلاميذ الذين يطالبون بإصغاء وزارة التربية لمطالبهم مما عمدت الكثير من مديريات التربية إلى تلبيته عبر فتح أبوابها للإصغاء الى مطالبهم و تطمينهم بأن انشغالاتهم سيتم نقلها حرفيا لوزيرة التربية نورية بن غبريط التي ستجد نفسها أمام إلزامية إيجاد حلول حاسمة و عاجلة خصوصا و أن التلاميذ يرفضون العودة لأقسام الدراسة طيلة هذا الأسبوع قبل تلبية مطالبهم .