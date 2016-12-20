”تقليص عدد الأسئلة لمادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا”





عادل أمين

تعتزم وزارة التربية الوطنية إجراء تغييرات طفيفة بالنسبة لعدد أسئلة مادة الفلسفة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2017 دون أن تمس تلك التغييرات جوهر الامتحان. وفي هدا الصدد أعلن المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية لمادتي العلوم الإسلامية والفلسفة “دعاس سيد علي “ بولاية معسكر بأن التغييرات في امتحان شهادة البكالوريا بالنسبة لمادة الفلسفة لن تكون جوهرية ولن تمس طبيعة الأسئلة مثل المقال الفلسفي وغيرها بل سيتم فقط تقليص عدد الأسئلة.ذات المسؤول وخلال الملتقى الذي جمع كل مفتشي مادة الفلسفة على المستوى الوطني الذي يندرج ضمن مساعي وزارة التربية الوطنية لإعادة بناء برنامج مادة الفلسفة بشكل يجعلها منسجمة مع برامج الجيل الثاني وليس وضع برنامج جديد فقط وأضاف المصدر بأن وزارة التربية تعمل أيضا على إعادة الاعتبار لهذه المادة في أوساط المجتمع باعتبارها مادة تشجع الحوار والإقناع الفكري بعيدا عن فرض الرأي ويمكنها أن تساهم في إبعاد الشباب عن التطرف الفكري الذي يؤدي إلى التطرف السلوكي.والجدير بالذكر أن هذا اللقاء الوطني للمفتشين سيتوج اليوم الثلاثاء بمقترحات تخص ميادين ودروس مادة الفلسفة توجه للجنة الوطنية للمناهج التي تصيغها بطريقة تربوية وتعيدها إلى الأساتذة لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إقرارها ضمن برنامج رسمي يدرس للتلاميذ.