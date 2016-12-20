تلاميذ الطورين الثانوي و المتوسط يقاطعون الدراسة ويحتجون بقسنطينة

انطلقت صبيحة أمس مسيرات عفوية ومتفرقة خرجت من مختلف المؤسسات التربوية الثانوية و المتوسطات عبر كامل تراب ولاية قسنطينة قبل أن تلتقي تلك التحركات أمام مقر مديرية التربية للولاية احتجاجا على تقليص العطلة مطالبين بإلغاء الدراسة أيام عطلة الشتاء التي من المقرر أن تبدأ مع نهاية يوم الخميس 22 ديسمبر إلى غاية 02 جانفي من سنة 2017، رافعين شعارات لن نعود للدراسة حتى تتراجع الوزارة وسط إصرار كبير على عدم استئناف الدراسة إلى غاية الاستجابة لهذا المطلب، معتبرين تقليص العطلة أمرا غير مقبول. المحتجون القادمون من مختلف ربوع الولاية من التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، احتجاجا على تقليص العطلة من 15 يوما إلى 10 أيام فقط بالرغم من جهود مدراء المؤسسات في إقناعهم بضرورة العودة إلى مؤسساتهم ومواصلة الدراسة بصورة عادية جدا، إلا أن التلاميذ رفضوا الالتحاق ومصرين على ضرورة استجابة الوزارة فيما اعتبروا التلاميذ أن فترة الاستراحة المحددة بـ 10 أيام لا تكفيهم لاسترداد حالتهم الجسدية بعد معاناتهم من الاختبارات الفصلية لمواصلة مشوارهم الدراسي بكل حيوية ونشاط.

ع. العبودي