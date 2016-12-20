تلاميذ المتوسط والثانوي يخرجون إلى الشارع

خرج المئات من تلاميذ المتوسط والثانوي بمدينة سطيف يوم أمس لليوم الثاني على التوالي إلى الشارع ونظموا اعتصاما أمام مقر مديرية التربية للولاية وآخر أمام مقر الولاية احتجاجا على رزنامة عطلة الشتاء التي تقلصت بـ 5 أيام كاملة وعبروا عن استيائهم ورفضهم لهذا الإجراء الذي حرمهم من العطلة مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة إلا بعد التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف وفي سابقة تعتبر خطيرة علمنا أن التلاميذ الذين يحتجون منذ أول أمس وهم في أغلبهم من الطور المتوسط قاموا برشق مقر مديرية التربية بالحجارة والقارورات الزجاجية والبيض فيما قام تلاميذ متوسطة حسان عجالي بحي بلير برشق النوافذ بالحجارة لتكسير زجاجها كما قاموا بكسر الكراسي وأخرجوا الطاولات إلى الطريق العمومي ومن جهة أخرى تشير بعض الأطراف أن التلاميذ محرضون من قبل أطراف أخرى استعملتهم. وجدير بالذكر أن الكثير من المتتبعين يرون أن إجراء تقليص أيام عطلة الشتاء غير تربوي ولا يخدم حتى الوتيرة المدرسية لأن دول لها باع كبير في التربية أقرت عطلتين بـ 15 يوما لكل واحدة منها في الفصل الأول.

ف.س