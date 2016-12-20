”الكناس” تطلق فضاء الهناء الإلكتروني





نظم صبيحة أمس الاثنين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة عنابة دورة تكوينية وحملة إعلامية وتحسيسية لفائدة الصحفيين والمراسلين الصحفيين حول خدمة الدفع الالكتروني تحت شعار “وسائل الإعلام شريكنا وسندنا” بهدف إبراز حقوق المؤمن عليهم اجتماعيا وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي من خلال تحسيسهم بضرورة الحفاظ على المنظومة

حورية فارح

وكذا ترقية الاتصال الجواري والتقرب من المواطنين على المستوى المحلي وكذا التعرف على مهام الصندوق ودوره في مجال الحماية الاجتماعية والإصلاحات التي أنجزت لفائدة المواطنين في إطار تطوير وعصرنة قطاع التأمين الاجتماعي.





تعزيز القطاع بفضاء الهناء للمعلومات





تم مؤخرا تعزيز قطاع التأمينات الاجتماعية بفضاء الهناء وهو فضاء مخصص لتقديم المعلومات الصحيحة للمؤمنين ومعرفة حقوقهم وقد تم خلق هذا الفضاء من قبل خبراء في مجال التأمينات في إطار سياسة الانفتاح وتعزيز التواصل مع المؤمن عليهم والمستخدمين حيث يجب على المؤمن التسجيل بوقع الهناء من خلال ملئ استمارة مخصصة للمعلومات ورقم التأمين الخاص به ومن ثمة التوجه إلى مركز الدفع التابع له على أن يتم إعطاؤه رقما سريا و من خلاله يمكنه إتباع كل المعلومات الخاصة بتأمينه وكذا التعويضات كالوصفات الطبية والإجازات المرضية وإجازات الأمومة وفي حالة عدم التعويض بإمكان المؤمن عليه وضع شكوى لدى اللجان المختصة المتواجدة على مستوى مراكز الدفع وكما أن هذا الفضاء يعرف المؤمن عليهم بعناوين الأطباء المتعاقدين مع الكناس وغيرها من الحقوق والواجبات للمؤمنين وبالإضافة إلى إمكانية الطعن في قرارات “الكناس” من خلال إعطاء المؤمن عليهم مدة لإجراء الطعن على اللجنة المحلية ثم اللجان الوطنية وفي حالة عدم الرضى أو الرد فبإمكانه اللجوء إلى العدالة.





طرق عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي





اعتمد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة على طرق لعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التكفل بالمؤمنين عليهم عن طريق نظام الشفاء وكما قامت مؤخرا باعتماد التصريح عن بعد والدفع الالكتروني وذلك من أجل تخفيف الإجراءات على المستخدمين وتفاديا التنقل إلى مراكز الدفع للقيام بإجراء التصريحات الخاصة بهم كالتصريح بالنشاط والتصريح بالعمال المستخدمين.





مهام الصندوق ودور المراقبة الطبية





كما تطرق المختصون خلال فعاليات الدورة التكوينية إلى مهام ودور الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمتمثلة أساسا بالتكفل بالمؤمن عليهم من ناحية تعويض الأدوية والإجازات المرضية أو حوادث العمل وغيرها من حقوق المؤمن عليهم وبالإضافة إلى دور المراقبة الطبية للمؤمنين من خلال تجنيد أطباء بغرض القيام بالمراقبة الطبية على مستوى كل مراكز الدفع لتمكين المؤمنين من الاستفادة من هذه الخدمة وكما تم توفير المعاينة الطبية المنزلية في حالة الإجازات المرضية طويلة الآجال لتمكين المؤمن عليهم من الحصول على تعويضاتهم وتفادي التحايل على الصندوق من جهة أخرى فقد اعتمد الصندوق منذ سنة 2009 طريقة الطبيب المعالج من خلال التعاقد مع مجموعة الأطباء وعلى المؤمن عليهم عدم تسديد تكاليف العلاج ويتم ذلك عن طريق بطاقة الشفاء وهي الآن لفائدة المؤمن عليهم المتقاعدين كما ستعمم قريبا على باقي المؤمنين.





كل مراكز الدفع تستفيد من التهيئة





في إطار تطوير وعصرنة القطاع فقد استفادت كل مراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بولاية عنابة من عملية الترميم وإعادة التهيئة التي مست مركز الدفع “ميناديا” ومركز الدفع السهل الغربي وكذا مركز الحجار وروضة الأطفال بالحجار التابعة للصندوق الوطني للتأمينات كما تعزز بمركز دفع جديد بسيدي عاشور والذي تم فتحه في 29 جوان 2016

.

على المستخدمين المتأخرين التقرب من الصندوق





في الأخير فقد دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كافة المستخدمين الذين لديهم تأخر في دفع المستحقات الاشتراكات الضمان الاجتماعي بضرورة التقدم من الصندوق للاستفادة من تحفيزات والتسهيلات وإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك قبل 31 ديسمبر الحالي والذي مازالت تفصلنا عنه سوى 10 أيام لتسوية وضعيتهم وفي حالة انقضاء المهلة سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتخلفين عن تسديد المستحقات.