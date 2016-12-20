القاتل الصامت يبيد عائلة من 6 أفراد بقالمة





اهتز سكان حي “مبروك عمار” بالمدينة الجديدة بالضاحية الجنوبية بقالمة مساء أمس على وقع خبر العثور على عائلة متكونة من 6 أفراد متوفين داخل شقتهم ويتعلق الأمر بالأب “مضاوي العيد “ البالغ من العمر 57 سنة والذي عثر عليه بالمطبخ والأم “ بن سمرة ميمية “ البالغة من العمر 46 سنة عثر علها برواق الشقة بينما عثر على الأولاد “زينب “17سنة و« رحمة 08 سنوات “ وعبد الرحمان 14سنة وسماح 21 سنة، “بغرف نومهم، وقد رجح بعض أقارب وجيران الضحايا أن يكون تاريخ وفاة هذه العائلة يوم الجمعة وهو يوم اختفائها عن الأنظار، هذا الاختفاء المفاجئ دفع بعم الأولاد الذي يقطن بالقرب منهم للسؤال عليهم لكن وجد الباب موصدة ولا احد يرد على الهاتف وهو ما جعله يتصل بمصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان لتجد هذه المجزرة التي تسبب فيها حسب التحقيقات الأولية سخان الماء الذي لم يمضي على تركيبه سوى أسبوع واحد الضحايا تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية على متن أربعة سيارات إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة حوالي الحادية عشرة ليلا لعرضهم على الطبيب الشرعي للتشريح لتحديد أسباب الوفاة ، من جهتها مصالح الأمن الوطني تدخلت وفتحت تحقيق في هذه الحادثة الأليمة التي أدخلت الحزن والأسى في أوساط مواطنو الولاية وحتى السلطات المحلية التي عرفت تنقل والي الولاية “ فاطمة الزهراء رايس “ وقائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي إلى عين المكان للوقوف على حجم هذه المجزرة التي كان بطلها القاتل الصامت

ل.عز الدين