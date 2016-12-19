مفتش مدارس رخص السياقة أمام العدالة بتهمة التحرش الجنسي





علمت أخر ساعة من مصادر متطابقة أن قضية إتهام مفتش مدارس السياقة المشرف على الامتحانات ببئر العاتر تحت إشراف مديرية النقل بولاية تبسة قد أجلت جلسة محاكمته في وقائع التحرش الجنسي والفساد الأخلاقي من 13 ديسمبر إلى 27 من الشهر الحالي بمحكمة الجنح ببئر العاتر مجلس قضاء تبسة. وقائع القضية تعود إلى الصائفة الماضية عندما تقدمت موظفة كضحية ع ل بإحدى مدارس تعليم السياقة ببئر العاتر بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد مفتش مدارس السياقة ومشرف الامتحانات تحت إشراف مديرية النقل بتبسة (ج.م ) بدعوى التحرش الجنسي وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بالسماع إلى الأطراف والشهود وبعد إتمام التحقيق على مستوى أمن الدائرة أحيلت التعليمة الكتابية إلى النيابة العامة التي أتمت جميع الإجراءات ليتم استدعاء شاهدين والضحية المتضررة والمتهم الرئيسي في جلسة 13 ديسمبر 2016 الماضي بتهمة التحريض على الفساد الأخلاقي والتشجيع عليه ، غير أن المتهم الرئيسي لم يمثل أمام قاضي محكمة الجنح ببئر العاتر وتم النطق بتأجيل الجلسة إلى الــ 27 ديسمبر 2016 ، وفي مقابل ذلك يواصل هذا المفتش إجراء الامتحانات لمتربصي مدارس السياقة على مستوى ولاية تبسة تحت إشراف مديرية النقل في ظل عدة تساؤلات عن عدم إتمام إجراءات التوقيف التحفظي له إلى حين الفصل النهائي في قضية الفساد الأخلاقي بالنظر إلى أنها من الجرائم الماسة بالشرف بالرغم من أن مديرية النقل تقع عليها مسؤولية تبليغ مركز الامتحانات لرخصة السياقة قصد اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية.