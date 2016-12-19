مديرية الصحة تقدم على غلق عيادة خاصة بعين مليلة

أمرت مؤخرا مديرية الصحة والسكان لولاية أم البواقي مسؤولي العيادة الخاصة الكائنة بحي أول نوفمبر بعين مليلة بضرورة التوقيف الفوري لكل نشاطات المصحة تطبيقا لقرار وارد عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى غاية رفع كل التحفظات والملاحظات التي سجلتها اللجنة الوزارية خلال زيارتها للولاية إثر قيامها بعديد التفتيشات لمختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة أين سجلت عديد النقائص المتعلقة بالنظافة الصحية وسوء تنظيم مصالح العيادة وحسب مصادر صحية رفيعة المستوى فإن هذا القرار التحفظي يبقى ساري المفعول وقد تم إخطار كل الجهات الإدارية والأمنية في انتظار تنظيم هذه العيادة والسعي على تنظيفها والالتزام بالقوانين المسيرة لها . إلى ذلك سقط قرار الغلق هذا على رؤوس عدد من المرضى الوافدين على العيادة كالصاعقة لكونهم يتلقون العلاج بها مطالبين الجهات المعنية الإسراع في إعادة فتحها في ظل الفوضى السائدة بالمستشفى العمومي .

أحمد زهار