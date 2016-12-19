مديرية الصحة تقدم على غلق عيادة خاصة بعين مليلة

- عقب الاشتباه في تواجد إرهابي في المنطقة : تعزيزات أمنية مشددة بحي 5 جويلية بعنابة
- هربت من بيتها بعين البيضاء : شاب ينقذ قاصرا من محاولة اغتصاب ويسلمها إلى أمن عنابة
- فيما هم ملزمين بتحسين ملفاتهم لتفادي التحايل : وكالة عدل تفتح موقعا إلكترونيا لسحب الاستدعاءات الأسبوع القادم
- حملت منه بعدما اختلى بها في منطقة جبلية بالذرعان بالطارف : 5 سنوات حبسا نافذا لعسكري أقام علاقة غير شرعية مع قاصر
- بسبب المكمل الغدائي « رحمة ربي» : «حنون» تطالب بإقالة عبد المالك بوضياف
-
تبسة/ بعد أن أودعت ضده موظفة شكوى لدى القضاء : مفتش مدارس رخص السياقة أمام العدالة بتهمة التحرش الجنسي
-
الوزير الأول عبد المالك سلال ..يؤكد: : «مرتكبو المجازر الجماعية ومفجرو الأماكن العمومية ممنوعون من تدابير ميثاق السلم»
-
الرئيس المدير العام يؤكد سرقة 80 مليون دينار خلال سنة 2016 : البطاقة الذهبية تمكن زبائن بريد الجزائر من سحب أموالهم من البنوك
-
الفرع النقابي يتهم الإدارة بمخالفة بنود الاتفاق الأول : عمال جامعة خنشلة يقررون العودة للإضرابات
- كبد الشركة خسائر مالية تقدر بـ 10مليار دينار جزائري : 800 مليون متر مكعب من المياه تضيع سنويا بسبب التسرب والربط العشوائي
-
بسبب المكمل الغدائي « رحمة ربي» : «حنون» تطالب بإقالة عبد المالك بوضياف
-
تيزي وزو : مجهولون يخربون النصب التذكاري للصحفي الطاهر جاووت
-
عقب الاشتباه في تواجد إرهابي في المنطقة : تعزيزات أمنية مشددة بحي 5 جويلية بعنابة
-
جيجل /فيما تؤكد السلطات عدم وجود أي تأثير له على البيئة : شركة جزائرية / إماراتية تحصل على عقد إمتياز لإنشاء مصنع الإسمنت بالميلية
-
فيما هم ملزمين بتحسين ملفاتهم لتفادي التحايل : وكالة عدل تفتح موقعا إلكترونيا لسحب الاستدعاءات الأسبوع القادم
-
بعد تحذر الأمريكيين من زيارة بعض المناطق في الجزائر : لعمامرة يصف تقرير الخارجية الأمريكية بالبيروقراطية
- في الوقت الذي توترت فيه علاقات الجار الجنوبي مع المغرب : مساهل يدعو للارتقاء بالتعاون الجزائري-الموريتاني
- للرفع من قدرات المنتخبين المحليين في تسيير الاستحقاقات الانتخابية المقلبة : انطلاق الدورة التكوينية المنظمة لفائدة أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي بتيزى وزو
- تنصيب الوالي الجديد لولاية سكيكدة
- باتنة : سكان عدة قرى برأس العيون يغلقون الطريق
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك