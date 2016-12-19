أم البواقي/ بقرار من الوزارة

مديرية الصحة تقدم على غلق عيادة خاصة بعين مليلة

18.12.2016

 

أمرت مؤخرا مديرية الصحة والسكان لولاية أم البواقي مسؤولي العيادة الخاصة الكائنة بحي أول نوفمبر بعين مليلة بضرورة التوقيف الفوري لكل نشاطات المصحة  تطبيقا لقرار وارد عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى غاية رفع كل التحفظات والملاحظات التي سجلتها اللجنة الوزارية خلال زيارتها للولاية إثر قيامها بعديد التفتيشات لمختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة أين سجلت عديد النقائص المتعلقة بالنظافة الصحية وسوء تنظيم مصالح العيادة وحسب مصادر صحية رفيعة المستوى فإن هذا القرار التحفظي يبقى ساري المفعول وقد تم إخطار كل الجهات الإدارية والأمنية في انتظار تنظيم هذه العيادة والسعي على تنظيفها والالتزام بالقوانين المسيرة لها . إلى ذلك سقط قرار الغلق هذا على رؤوس عدد من المرضى الوافدين على العيادة كالصاعقة لكونهم يتلقون العلاج بها مطالبين الجهات المعنية الإسراع في إعادة  فتحها في ظل الفوضى السائدة بالمستشفى العمومي .

 أحمد زهار

 

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