«مرتكبو المجازر الجماعية ومفجرو الأماكن العمومية ممنوعون من تدابير ميثاق السلم»



تصوير فاتح قيدوم

عادل أمين

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن كل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية من قبل محاكم الجنايات والدين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد استفادوا من إجراءات العفو الواردة في أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-106 المؤرخ في 07 مارس 2006 المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولم يعرف تنفيذ هده العملية أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة. وكان سلال وفي رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني أحسن عريبي قد أكد أنه تطبيقا لنص المادة 248 رقم 66/155 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في أحكام المواد87 مكرر إلى 78 مكرر 10 من الأمر رقم 66/ 156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المتمم.مشيرا بان السلطات المختصة سعت إلى توسيع قدر الإمكان دائرة الدين يمكنهم الانخراط تحت لواء هدا الميثاق قصد التمكن من الإحاطة والإلمام بكل الحالات المطروحة مع استثناء الدين ارتكبوا مجازر جماعية أو انتهكوا الحرمات أو استعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها .وكان النائب البرلماني المذكور قد وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول حول أسباب عدم استفادة الأشخاص الدين صدرت في حقهم أحكام قضائية من المحاكم العسكرية من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأكد سلال بأن تلك التدابير حددت بشكل واضح ودقيق للأشخاص المعنيين بالاستفادة من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها الدين هم ارتكبوا أو شاركوا فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب المنصوص عليها في أحكام المواد87 مكرر إلى 78 مكرر 10 من الأمر رقم 66/ 156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المتمم.