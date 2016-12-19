البطاقة الذهبية تمكن زبائن بريد الجزائر من سحب أموالهم من البنوك





حنان بن خليفة

أعلن صبيحة أمس الرئيس المدير العام لبريد الجزائر السيد عبد الناصر سايح عن إطلاق البطاقة الممغنطة الذهبية خلال شهر جانفي المقبل لصالح زبائن بريد الجزائر الدين أودعوا طلبات الحصول عليها حيث سيتم تسليم خمسة ملايين بطاقة كمرحلة أولية ويستفيد حاملو هذه البطاقة من إمكانية السحب لمبلغ خمسة ملايين سنيتم خلال كل عملية على الأكثر سواء من حسابهم البريدي أو البنكي أو التسوق الكترونيا لدى المحلات المزودة بخدمة السحب عن طريق البطاقة وأكد المتحدث خلال نزوله نهار أمسا ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أن هده العملية ستخفف الضغط على مراكز البريد والبنوك على حد سواء.من جهة أخرى أكد الرئيس المدير العام لبريد الجزائر أن القيمة النقدية للأموال المختلسة من أرصدة الزبائن خاصة منها ما توصف « بالنائمة» أي غير المستعملة بكثرة قد بلغت 80 مليون دينار خلال السنة الجارية حيث شهدت انخفاضا محسوسا مقارنة بتلك المسجلة خلال السنة المنصرمة والتي وصلت إلى 200 مليون دينار وقد عملت مصالح بريد الجزائر على تقليص مدة تعويض الضحايا والتي أصبحت شهرا واحدا عوض ثلاث سنوات وذلك عقب تنصيب لجان ولائية مكلفة بدراسة ملفات هذه الحالات وعن الإستراتيجية المسطرة من قبل ذات الجهات بغرض مجابهة سرقات الحسابات أو السطو على مراكز البريد فقد أوضح المدير أن الزبون أصبح يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه النقال عند الانتهاء من كل عملية سحب سواء عن طريق البطاقة أو بواسطة الشيك أو بالاتصال على الرقم 1530 أما الشق المتعلق بمصالح الأمن فقد تم تزويد كل مراكز البريد بأجهزة إنذار مرتبطة بمصالح الدرك والشرطة حسب إقليم الاختصاص.وعن الجديد في الخدمات المقدمة من طرف مصالح بريد الجزائر فقد أعلن المدير العام عن وضع برنامج الكتروني خاص يسمح بمتابعة مسار الطرود وطنيا ودوليا من قبل الزبائن ومصالح البريد فيما تم إبرام اتفاقية بين ذات الجهة و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لنقل الطرود بعد أن سجل تأخر كبير في وصولها لأصحابها .أما عن ملف النقابات فقد أكد المتحدث أن النقابة الوحيدة التي تمثل القطاع قانونيا هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يتم حل أي نقابة لم تصل إلى عشرين بالمائة من المنخرطين خلال ستة أشهر