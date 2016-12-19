الرئيس المدير العام يؤكد سرقة 80 مليون دينار خلال سنة 2016
البطاقة الذهبية تمكن زبائن بريد الجزائر من سحب أموالهم من البنوك
18.12.2016
حنان بن خليفة
أعلن صبيحة أمس الرئيس المدير العام لبريد الجزائر السيد عبد الناصر سايح عن إطلاق البطاقة الممغنطة الذهبية خلال شهر جانفي المقبل لصالح زبائن بريد الجزائر الدين أودعوا طلبات الحصول عليها حيث سيتم تسليم خمسة ملايين بطاقة كمرحلة أولية ويستفيد حاملو هذه البطاقة من إمكانية السحب لمبلغ خمسة ملايين سنيتم خلال كل عملية على الأكثر سواء من حسابهم البريدي أو البنكي أو التسوق الكترونيا لدى المحلات المزودة بخدمة السحب عن طريق البطاقة وأكد المتحدث خلال نزوله نهار أمسا ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أن هده العملية ستخفف الضغط على مراكز البريد والبنوك على حد سواء.من جهة أخرى أكد الرئيس المدير العام لبريد الجزائر أن القيمة النقدية للأموال المختلسة من أرصدة الزبائن خاصة منها ما توصف « بالنائمة» أي غير المستعملة بكثرة قد بلغت 80 مليون دينار خلال السنة الجارية حيث شهدت انخفاضا محسوسا مقارنة بتلك المسجلة خلال السنة المنصرمة والتي وصلت إلى 200 مليون دينار وقد عملت مصالح بريد الجزائر على تقليص مدة تعويض الضحايا والتي أصبحت شهرا واحدا عوض ثلاث سنوات وذلك عقب تنصيب لجان ولائية مكلفة بدراسة ملفات هذه الحالات وعن الإستراتيجية المسطرة من قبل ذات الجهات بغرض مجابهة سرقات الحسابات أو السطو على مراكز البريد فقد أوضح المدير أن الزبون أصبح يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه النقال عند الانتهاء من كل عملية سحب سواء عن طريق البطاقة أو بواسطة الشيك أو بالاتصال على الرقم 1530 أما الشق المتعلق بمصالح الأمن فقد تم تزويد كل مراكز البريد بأجهزة إنذار مرتبطة بمصالح الدرك والشرطة حسب إقليم الاختصاص.وعن الجديد في الخدمات المقدمة من طرف مصالح بريد الجزائر فقد أعلن المدير العام عن وضع برنامج الكتروني خاص يسمح بمتابعة مسار الطرود وطنيا ودوليا من قبل الزبائن ومصالح البريد فيما تم إبرام اتفاقية بين ذات الجهة و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لنقل الطرود بعد أن سجل تأخر كبير في وصولها لأصحابها .أما عن ملف النقابات فقد أكد المتحدث أن النقابة الوحيدة التي تمثل القطاع قانونيا هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يتم حل أي نقابة لم تصل إلى عشرين بالمائة من المنخرطين خلال ستة أشهر
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