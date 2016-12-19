عمال جامعة خنشلة يقررون العودة للإضرابات





قرر الفرع النقابي لعمال جامعة الشهيد عباس لغرور بولاية خنشلة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان صادر أمس حصلت آخر ساعة على نسخة منه الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من تاريخ 4 جانفي المقبل مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام مقر الإدارة المركزية للجامعة ورفع العمال عدة مطالب منها تحسين وضعية العمال و إنهاء مهام مدير الميزانية الذي يجمع بين وظيفة إدارية ومنصب أستاذ بالجامعة ، واتهم الفرع النقابي مدير الجامعة ومسؤول مصلحة الميزانية بخلق المشاكل للعمال و إحداث الفتنة بينهم .وحسب ما جاء في بيان الفرع النقابي لعمال الجامعة لنقابة سيدي السعيد فإن إدارة جامعة الشهيد عباس لغرور لم توفي بتعهداتها السابقة مع الفرع النقابي عقب الإضراب الذي شنه العمال الشهر الماضي و هو الإضراب الناجح حسب البيان ، أين كانت الإدارة قد التقت بممثلي العمال وتعهدت لهم بحل المشاكل المطروحة في أسرع وقت ممكن و تلبية مطالبهم المشروعة ، غير أن مدير الجامعة و المدير الفرعي المكلف بالميزانية لم يكونوا في مستوى الاتفاق الأول والأكثر من ذلك تفاقمت الأمور وازدادت معاناة العمال خاصة في تلقي رواتبهم . العمال وبعد أن لاحظوا أن الاتفاق الأول لم ينفذ من طرف إدارة الجامعة ومسؤوليها وبعد مشاورات فيما بينهم تقرر توجيه إشعار رسمي بالعودة إلى الإضراب و الاحتجاجات بدءا من بداية السنة المقبلة ، أين تقرر الشروع في الإضراب يوم 4 جانفي القادم لمدة غير محددة و موازاة مع ذلك تنظيم حركات احتجاجية أمام مقر الإدارة إلى غاية تنفيذ مطالبهم

عمران بلهوشات