«حنون» تطالب بإقالة عبد المالك بوضياف



تصوير فاتح قيدوم

دعت الأمينة العامة لحزب العمال « لويزة حنون» رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إقالة وزير الصحة و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف من منصبه بسبب الفضائح المتكررة التي شهدها قطاعه مند توليه الوزارة.»حنون « وخلال افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال لمحت إلى علم الوزير بمنح صفقة تجهيز المستشفيات بأجهزة مكافحة السرطان لمستثمر في قطاع الأشغال العمومية الأمر الذي اعتبرته بالشيء الخطير.كما صرحت بأن بوضياف ساعد توفيق زعبيط مخترع المكمل الغذائي المسمى ب» رحمة ربي» الذي تم سحبه من الصيدليات من طرف وزراتي الصحة والتجارة واصفة مخترعه بالمشعوذ على حد وصفها من خلال تقديم له كل التسهيلات والتراخيص لجعله يتداول في السوق. وخلال كلمتها تطرق بالقدر الكافي إلى علاقة الوزير مع مخترع المكمل الغذائي اللذان كانت لهما علاقة مند سنة 2005 لما كان بوضياف واليا على ولاية قسنطينة قبل أن يتم ترويج منتوج « رحمة ربي» على انه دواء لمرضى داء السكري.

عادل أمين