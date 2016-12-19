تيزي وزو

مجهولون يخربون النصب التذكاري للصحفي الطاهر جاووت

18.12.2016

 


تعرض خلال نهار أمس النصب التذكاري للأديب والصحفي الراحل «الطاهر جاووت» و المتواجد بوسط مدينة تيزي وزو بالقرب من المسجد الكبير « ارزقي الشرفاوي»  لعملية التخريب من قبل أطراف مجهولة . و كما تجدر إليه الإشارة فإن عملية تدشين هذا النصب أشرف عليها والي الولاية الأسبق السيد «عبد القادر بوعزقي» رفقة السلطات المحلية . و قد كانت  هذه المبادرة التي قامت بها السلطات المحلية لولاية تيزي وزو تكريما لهذه الشخصية الغنية عن كل تعريف و تقديرا للمجهودات الجبارة والعطاء الأدبي الذي قدمه صاحب مقولة « أن تصمت فأنت ميت وإن تكلمت ستموت إذن تكلم و مت» . للعلم فإن المصالح المعنية ستقوم بفتح تحقيق مفصل حول القضية لمعرفة مرتكبي هذا الفعل الشنيع الذين يريدون المساس بهذه الشخصية التي تركت بصماتها في سجل الأدب و الصحافة الجزائرية .

    خليل سعاد

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