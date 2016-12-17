تغيير مرتقب في الجهاز التنفيذي لحكومة عبد المالك سلال





أفادت مصادر حزبية مطلعة بأن تعديلا مرتقبا ستشهده حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المتوقع تنظيمها في ربيع 2017

عادل أمين

ومازلت الترجيحات تفيد بان “سلال” سيحتفظ بمنصبه كوزير أول في حين أن التغيير الحكومي المرتقب سيمس 06 وزارات على الأقل منها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لعبد المالك بوضياف وزارة الشباب والرياضة التي يقودها الهادي ولد علي قطاع الصناعة والمناجم التي يستوزرها عبد السلام بوشوارب وزارة السياحة والتهيئة العمرانية لعبد الوهاب نوري و ووزارة الفلاحة لعبد السلام شلغوم. وفي سياق متصل جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى دعم حزبه ونوابه في البرلمان لقرارات الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال حيث أكد أول أمس بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخذ إجراءات اقتصادية وإصلاحات سياسية مهمة حافظت على استقلال الجزائر ماليا و سياسيا منوها إلى عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في غضون الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة ويتزامن عودة الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب في بيت الأحزاب خاصة الولاة منها على غرار الأفلان والأرندي مع صدور أول أمس الخميس قرار لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بإجراء حركة جزئية في سلك الولاة مست أربعة ولايات.