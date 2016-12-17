استئناف تلقيح الأطفال بدءا من 20 ديسمبر





أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات يوم الخميس عن استئناف عملية تطعيم الأطفال ضد بعض الأمراض ابتداء من 20 ديسمبر حسبما أفاد به بيان الوزارة. التي ذكرت خلاله بالإجراءات المتعلقة بسحب التطعيم الخماسي في انتظار نتائج التحقيق القضائي أين أشارت إلى أنها “اتخذت جميع الإجراءات حتى يتم استئناف التطعيم ضد الدفتريا و الكزاز و السعال الديكي و الهيموفيلوس أنفلونزا ب و التهاب الكبد ب ابتداء من 20 ديسمبر 2016”.و أكدت الوزارة أنه استنادا إلى توصيات 15 أكتوبر الفارط للجنة الوطنية للخبراء المكلفين بالتطعيم المتعلقة باللجوء إلى ممون آخر للقاح الخماسي وهي التوصيات المتخذة بموجب مبدأ الحذر في انتظار نتائج التحقيق القضائي فقد اتضح أن الاستشارة التي قام بها معهد باستور الجزائر غير مثمرة ،و بعد أن أكد أن اللجنة الوطنية للخبراء المكلفين بالتطعيم اجتمعت في الآجال المحددة بتاريخ 13 ديسمبر 2016 أشارت وزارة الصحة إلى أنها اتخذت بعين الاعتبار النتائج غير المثمرة للاستشارة المذكورة و قامت بتقييم الوضع المترتب عن ذلك،كما أكدت أنها “اخذت بعين الاعتبار توصيتها المتعلقة بتدارك التطعيم ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي و الهيموفيلوس أنفلونزا ب والتهاب الكبد ب قبل نهاية ديسمبر 2016 مضيفة أن هذا لن يؤثر على المناعة ولا على حماية الأطفال المؤهلين لهذا التطعيم”. وقامت لجنة الخبراء بتقديم توصياتها حرصا على تعزيز النتائج المكتسبة في مجال التغطية اللقاحية واستجابة السكان للتطعيم.و تتضمن التوصية الأولى “الإبقاء على الرزنامة الجديدة للتطعيم من حيث أن الحالات الخطيرة المسجلة ليست لها أية علاقة بطبيعة هذه الرزنامة”. أما التوصية الثانية فتؤكد أن “استئناف التطعيم ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس انفلونزا ب والتهاب الكبد ب سيتم استبدال التطيعم الخماسي الذي سحب من مبدأ الحذر بالتطعيم الرباعي (الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس أنفلونزا ب) مرفوق بتطعيم أحادي (التهاب الكبد ب). وفيما يخص الوصية الثالثة فتتعلق “بتنظيم جلسات تدارك للأطفال بالتطعيم الرباعي (الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس أنفلونزا ب) مرفوق بتطعيم أحادي (التهاب الكبد ب) بشكل تدريجي”. وذكرت وزارة الصحة أن اللقاحات المدرجة في الرزنامة الوطنية للتطعيم يتم تحديدها مسبقا من قبل المنظمة العالمية للصحة. كما ذكرت بأن التطعيم “يبقى أولوية للصحة العمومية وبأن برنامج التطعيم الموسع سمح بالقضاء على أغلبية الأمراض المتفشية المتسببة في الوفاة للأطفال.

القارو نجيب