“كل عامل دفع اشتراكات 32 سنة وتجاوزسنه 58 له الحق في التقاعد “





عادل أمين

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “محمد الغازي” توضيحات جديدة حول مضمون ما جاء في التعديل الشفوي الذي أعلن عنه الوزير بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون التقاعد بعد اللبس الذي كان يكتنف مضمون التعديل والذي استمر لعدة أسابيع الأمر الذي دفع بالنقابات العمالية في الكثير من القطاعات الحساسة خاصة التكتل النقابي للنقابات المستقلة إلى رفض هذا التعديل ودعوة قواعده وباقي القطاعات الأخرى التي لم تلتحق بالإضرابات والاعتصامات السابقة إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل جوهري والتراجع على إلغاء التقاعد النسبي ويتزامن هذا مع الاجتماع المرتقب لقادة التكتل الذي من خلاله سيحدد مصير التحركات المقبلة. وفي هذا السياق أوضح الغازي خلال عرضه لنص القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة أن التعديل المدرج بموجب توجيهات رئيس الجمهورية على القانون هو إجراء توافقي ودليل على الحرص على مبدأ المساواة بين الأجيال والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. أما التعديل الشفوي التي تقدم به الوزير بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية خلال جلسة التصويت على المشروع في المجلس الشعبي الوطني فينص على أنه “ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل ويتعلق الأمر ب«العامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018