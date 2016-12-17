ظهور بقعة نفطية بسواحل بلدية العوانة ومخاوف من كارثة بيئية وشيكة





م. مسعود

توصلت مصالح الحماية المدنية أول أمس بمعلومات عن ظهور بقعة بترولية بخليج بلدية العوانة 25 كلم إلى الغرب من عاصمة ولاية جيجل وهو الأمر الذي أدى إلى استنفار عدة وحدات للسيطرة على هذه الأخيرة موازاة مع إرسال محققين إلى عين المكان .وقد حدد موقع هذه البقعة البترولية العائمة على بعد نحو ميل ونصف بحري من شاطئ « كافالو» المتواجد بإقليم بلدية العوانة وهو ما تطلب إرسال وحدات من الحماية المدنية وكذا عدد من المختصين والخبراء إلى عين المكان من أجل التحديد الدقيق لمجال انتشار هذه البقعة البترولية ومحاولة احتوائها السريع والحيلولة دون توسع رقعتها في الوقت الذي لم تتسرب فيه أية معلومات بخصوص الجهة التي كانت وراء هذا التسرب الذي قد تكون وراءه احدى السفن التي عبرت المنطقة في انتظار المزيد من الإيضاحات التي ينتظر أن تقدمها الجهات الوصية بشأن الجهة التي تقف وراء تدفق هذه الكمية من المواد البترولية.ويخشى أن يكون لهذا التسرب الخطير تبعات على الحياة البحرية بالمنطقة التي رصدت بها البقعة البترولية سيما ومن ثم حدوث كارثة بيئية خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الآلاف من الكائنات البحرية للنفوق بسواحل جيجل بسبب مثل هذه الممارسات والتجاوزات بدليل ما كشف عنه قبل أسابيع حول نفوق آلاف الأسماك بوادي منشة وجنجن وكذا بمحيط ميناء جنجن والذي أرجعه الخبراء الى تلوث المحيط الذي كانت تعيش فيه هذه الأسماك من خلال ما يضخ بهذه الفضاءات من ملوثات وزيوت صناعية وحتى مياه الصرف الصحي، ما أثر بشكل مباشر على واقع الثروة السمكية بالولاية وكذا منتوج هذه الأخيرة الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياته.