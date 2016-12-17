شكيب خليل يدعو الى الاستلهام من التجربة الهولندية والاستثمار خارج المحروقات





تطرق أول أمس شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، على هامش محاضرة له القاها بمدينة باتنة، بادرت إلى تنظيمها تنسيقية جمعيات مساندة رئيس الجمهورية وشباب الأوراس بمدينة باتنة، إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، داعيا في ذات السياق إلى الإسراع في بناء آليات اقتصاد حقيقي خارج المحروقات، بهدف مواجهة مختلف الأزمات القادمة، وذلك اقتداء بالدرس الهولندي المعروف «العدوى الهولندية» من خلال اعتماد المملكة تصدير زهرة الخزام في وقت سابق، وكذا ما عرفته اسبانيا للنهوض باقتصادها وفق نهضة الذهب الذي كانت تصدره، مشددا خلال محاضرته على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحقيق نمو حقيقي بعيدا عن الأزمات غير المتوقعة التي قد تنجر عن الأزمة الحالية وما من شأنه أن يتبعها من عقبات في مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، منوها بضرورة اعتماد البنى التحتية من خلال وضع الدعائم الحقيقية لبناء اقتصاد البلاد، اعتمادا على المؤهلات البشرية المتاحة سيما وأن الجزائر تتوفر على ورقة احتياط الصرف بلغت 110 مليار دولار لمواجهة الاختلالات الهيكلية والاجتماعية الحالية. هذا كما تم التطرق لعدة نقاط لإقلاع اقتصادي ناجح بعيدا عن المحروقات، بالإضافة إلى تحديث القطاعات الجمركية والبنكية اعتمادا على الرقمنة، هذا كما أكد على ضرورة تشجيع التعاون الافريقي من خلال دعم أطر الشراكة وفتح باب التصدير وتشجيعه بالاستناد إلى 100.000 طالب إفريقي درسوا بالجزائر لفتح سوق كبرى من أجل استغلال العمق الديني داخل الزوايا المساهمة فيه، لتكون بذلك الجزائر مستعدة لاية أزمات متوقعة قد تخلقها الأزمة الحالية، حيث وجب اتباع سياسة خارج المحروقات استنادا إلى تجارب سابقة، خصوصا وأن الجزائر قد مرت بمرحلة شبيهة خلال أزمة 1986.

شوشان. ح