تجار تكوت يضربون عن العمل احتجاجا على الرقابة التجارية

أضرب أول أمس ببلدية تكوت عشرات التجار المزاولين لنشاطهم عن العمل، من خلال اغلاقهم لمحلاتهم التجارية طيلة يوم الخميس الماضي، ممتنعين عن العمل، وذلك احتجاجا منهم على أعوان الرقابة التجارية، حيث وحسب عدد من التجار الذين نظموا إضرابا عن العمل وكانوا قد دعوا إلى ذلك في وقت سابق لأن أعوان الرقابة قد كثفوا من دورياتهم ببلدية تكوت وهو الأمر الذي عرقل سير نشاطهم التجاري، إذ تكاد اغلب المحلات أن تغلق من طرف مصالح التجارة لانعدام عديد الوثائق التي أرجع المحتجون عدم توفرها إلى مديرية التجارة على غرار شهادة المطابقة التي ينتظر الحصول عليها عديد التجار منذ سنوات، وقد لاقت العملية استجابة أغلب التجار، الذين اعتبروا الأمر مبالغ فيه من طرف المصالح التجارية، خصوصا وأن أغلبية المحلات التجارية ببلدية تكوت هي ملك لأرامل وأيتام من ضحايا داء السليكوز الناجم عن صقل الحجارة، وقد كانوا قبل أسبوع قد دعوا إلى حملة المراقبة الطبية وطبيب مرتين في الأسبوع بدل الرقابة التجارية، بالنظر إلى ما يعرف عن تكوت من انتشار حرفة صقل الحجارة والموت الذي يطال شبابها.

شوشان. ح