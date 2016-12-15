« RHB ليس دواء»





كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف في تصريح أدلى به لقناة «النهار» مساء أمس في حديثه عن المكمل الغذائي «RHB» لصاحبه توفيق زعيبط الذي أسال الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة أن الوزارة تعاملت مع هذه القضية وفقا للقوانين حيث تم منع تسويقه في الصيدليات بعد خضوعه للتحاليل في المخبر الجزائري وكشفت النتائج أنه ليس «دواء» ويمكن أن يكون «مكملا غذائيا»،وتحدث بوضياف بالتفاصيل على توفيق زعيبط وأكد أنه استقبله بصفة عادية في الوزارة ظنا منه أنه يحمل شهادة دكتوراه من جامعة جنيف بسويسرا،وأضاف أنه ساعده من اجل الحصول على امتيازات لانجاز مخبر خاصة أن زعيبط كشف في البداية أنه سيخترع دواء لداء السكري،وأكد بوضياف أنه صرح في نفس الوقت أن هذا «المنتوج» يجب أن يخضع للتحاليل في المخابر الوطنية والدولية وهو ما حدث فعلا وأكدت النتائج النهائية أنه لا يمكن أن يكون دواء،وقد توجه زعيبط بعدها الى مخبر التسممات أين أجرى التحاليل على المكمل الغذائي ليقوم بترويجه وأكد بوضياف أن وزارة الصحة قامت بدورها واتصلت بوزارة التجارة المسؤولة عن ترويج المكملات الغذائية وسيتم إجراء تحاليل

مايا.س