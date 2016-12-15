مشروع لإقامة مصنع لتركيب سيارات “ تويوتا “ و” نيسان” في الجزائر





اجتماع مرتقب للجنة المختلطة بين البلدين في غضون الثلاثي الأول من سنة 2017

قررت الحكومة اليابانية تخصيص استثمارات ضخمة في الصناعات الميكانيكية وغيرها تصل إلى حدود 30 مليار دولار في العديد من الدول بإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومن تلك البلدان التي يعول عليها اليابان للاستثمار الجزائر التي تعد ثالث شريك تجاري لليابان في إفريقيا فيما يعتبر اليابان الزبون ال15 للجزائر في العالم حيث ستوفر تلك المشاريع اليد العاملة من خلال توظيف الآلاف من اليد العاملة الجزائرية المؤهلة وفتح السوق الخارجية أمام الجزائر من خلال تصدير مختلف المركات اليابانية إلى الدول الإفريقية التي تعد سوق واعدة لليابان.أكد سفير اليابان بالجزائر “ماسايا فوجيوارا” أن اليابان مهتم جدا بالاستثمار في الجزائر في مختلف مجالات النشاطات معلنا في هذا الصدد بأن شركتي نيسان و سوزوكي لديهما مشاريع مصانع لتركيب السيارات في الجزائر وهما تنتظران فقط الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتجسيدها.السفير الياباني وخلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نادي الأعمال الجزائري الياباني مصطفى مقيدش عقب الاجتماع الثاني لهذا النادي الذي شارك فيه نحو ثلاثين رجل أعمال و ممثلين عن مؤسسات اقتصادية جزائرية و نحو عشر مؤسسات اقتصادية يابانية. معربا عن أمله في تجسيد هذه المشاريع “في القريب العاجل” أن الشركة اليابانية لصناعة السيارات تويوتا مهتمة أيضا بإنجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات و الحافلات. مشيرا إلى اتفاق جديد بين الوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية و نظيرتها اليابانية “يوجد طور الاستكمال من أجل إنشاء لجنة مختلطة بين البلدين بهدف ترقية الشراكة الإقتصادية الثنائية و ستعقد اللجنة في أول اجتماع لها في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

عادل أمين